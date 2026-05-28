Mundial Social 2026: así se vivieron las primeras finales de la Copa CONADE en CU

(CONADE)

El Estadio Olímpico Universitario fue escenario de las primeras finales de la Copa CONADE 2026, torneo que forma parte del Mundial Social México 2026 impulsado por el Gobierno federal.

La jornada reunió a jóvenes futbolistas de distintos estados del país, quienes disputaron encuentros decisivos en una cancha de Primera División ante la presencia de familiares, entrenadores y autoridades deportivas.

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Durante las finales se definieron los primeros campeones del certamen en categorías Sub-14 y Sub-15, en una actividad que además integra procesos de detección de talento por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Nuevo León, Aguascalientes, IMME y Tamaulipas conquistan los primeros títulos

(CONADE)

La actividad comenzó con la final Sub-14 femenil, donde Nuevo León derrotó 2-1 al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) para quedarse con el campeonato.

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Más tarde, Aguascalientes conquistó el título varonil de la misma categoría tras vencer 3-0 a Nayarit.

En la categoría Sub-15 femenil, el IMME logró recuperarse y se coronó luego de imponerse 3-1 a Jalisco. Posteriormente, Tamaulipas cerró la jornada con el campeonato varonil después de derrotar a Coahuila en tanda de penales por marcador de 8-7, tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

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El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, destacó el ambiente vivido en Ciudad Universitaria.

“Estamos muy contentos de ver cómo el deporte transforma vidas, cómo el futbol une familias y a jóvenes de distintos estados”, expresó.

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Mundial Social 2026 también busca detectar talento para el futbol mexicano

(CONADE)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que las finales representan una convivencia deportiva enfocada en valores como inclusión, disciplina y trabajo en equipo.

Además, explicó que del 27 al 29 de mayo se disputarán 12 finales con la participación de 24 equipos dentro del Estadio Olímpico Universitario.

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Como parte del torneo, la FMF realiza visorías mediante el programa “Buscando a las Estrellas del Futuro”, iniciativa enfocada en detectar jóvenes promesas del futbol nacional.

Las ceremonias de premiación se realizarán este viernes en Ciudad Universitaria con la presencia de autoridades de la SEP, CONADE y la FMF.

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