Secretaría de Salud anuncia proyecto de inversión para impulsar la industria farmacéutica: ¿en qué consiste?

Científicos en un laboratorio investigan nuevos desarrollos farmacéuticos, con la bandera y el mapa de México de fondo, simbolizando el crecimiento del sector en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de México presentó este jueves un proyecto de inversión superior a 21 mil millones de pesos destinado a fortalecer la industria farmacéutica nacional, una acción que busca consolidar la producción de medicamentos en el país y reducir la dependencia de insumos extranjeros.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que este esfuerzo forma parte del Plan México, una estrategia para incentivar el desarrollo industrial y científico en el sector salud.

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En el anuncio, Kershenobich detalló que la inversión contempla la participación de empresas nacionales y multinacionales, así como la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada. Entre las cifras destacadas, el funcionario precisó que los recursos permitirán la construcción y ampliación de plantas productivas, el impulso a la investigación clínica y el desarrollo de capacidades tecnológicas en México. El secretario indicó: “Lo que van a anunciar hoy es un total de veintiún mil millones de pesos, pero que más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país”.

Impulso a la producción y la investigación en salud

El Plan México busca que el país incremente la producción interna de medicamentos y principios activos, además de promover la exportación hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Canadá. Kershenobich señaló que el proyecto incluye alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación para facilitar el desarrollo de medicamentos enfocados en las necesidades de la población mexicana.

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La inversión anunciada abarca proyectos de empresas como Abbott, Bristol Myers Squibb, Grupo Neopharma, Opella, Kenner, Liomont, Sanofi y Bayer, cada una con iniciativas que van desde la apertura de nuevas plantas hasta la transferencia de tecnología y la producción de vacunas y terapias innovadoras. Más de 3,500 empleos directos serán creados en los próximos años, muchos de ellos de alta especialización, de acuerdo con los datos presentados en la conferencia.

Soberanía sanitaria y reducción de costos

El secretario de Salud subrayó que el fortalecimiento de la industria farmacéutica permitirá a México depender menos del exterior y garantizar el abasto oportuno de medicamentos esenciales. Dijo que la simplificación de trámites regulatorios a través de la Cofepris y el uso de la compra pública como palanca para atraer inversiones serán factores clave para mantener y reducir los precios de los medicamentos en el sistema de salud.

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En la conferencia se reiteró el objetivo de que México produzca más de lo que consume internamente y que la inversión funcione como modelo para otros sectores industriales. El secretario enfatizó: “El concepto de soberanía en la producción de muchas cosas es muy importante. La soberanía energética. Y también lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior”.