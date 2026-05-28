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¿Cuáles son los jugadores más peligrosos de República Checa que enfrentarán a México en el Mundial 2026?

La selección europea clasificó a la Copa del Mundo vía repechaje europeo y es llamado a ser el rival más peligroso para el tricolor en la fase de grupos

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La selección europea clasificó a la Copa del Mundo vía repechaje europeo y es llamado a ser el rival más peligroso para el tricolor en la fase de grupos. (REUTERS/David W Cerny)
La selección europea clasificó a la Copa del Mundo vía repechaje europeo y es llamado a ser el rival más peligroso para el tricolor en la fase de grupos. (REUTERS/David W Cerny)

México enfrentará a República Checa el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un partido que cerrará la fase de grupos del Mundial 2026. Este duelo será decisivo para definir la clasificación a la siguiente ronda o el liderato del grupo, por lo que la expectativa y la presión estarán al máximo para ambas selecciones.

Terminar como líder de sector representa un objetivo clave para la Selección Mexicana, ya que eso le permitiría disputar tanto la fase de dieciseisavos como los octavos de final en la capital del país y, en teoría, medirse ante un rival más accesible en la siguiente ronda, por lo que este resultado podría marcar el rumbo de las aspiraciones del tricolor en el torneo.

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Jugadores más peligrosos de República Checa

Tomas Soucek con el West Ham. (REUTERS/Tony O Brien)
Tomas Soucek con el West Ham. (REUTERS/Tony O Brien)

Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, es el principal referente ofensivo de la selección de República Checa. Su capacidad de definición y su juego aéreo lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

Ladislav Krejci, actual capitán y defensa central del Wolverhampton en la Premier League, lidera la zaga con su fortaleza física y liderazgo dentro del campo que le han permitido consolidarse como pieza clave tanto en su club como selección, siendo también una amenaza en el balón parado.

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Tomas Soucek, mediocampista del West Ham, destaca por su presencia física y su capacidad para llegar al área rival partiendo desde la mitad de la cancha, aportando tanto en la recuperación como en generación de juego.

El juego físico se perfila como la principal fortaleza de la selección de República Checa para este partido, gracias a la gran estatura y potencia de sus jugadores. Ante este panorama, Javier Aguirre contempla alinear a futbolistas como César Montes, con capacidad para disputar balones aéreos y competir físicamente frente a los delanteros del conjunto europeo.

Un buen recuerdo para México

México y República Checa solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo, cuando el equipo europeo aún formaba parte de la antigua Checoslovaquia. El encuentro se disputó en el Mundial de Chile 1962, donde la selección mexicana logró imponerse por 3-1, resultado que representó la primera victoria del tricolor en la historia de los mundiales.

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