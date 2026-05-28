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Calzada Flotante de Tlalpan: la obra millonaria de Brugada que divide a la CDMX a días del Mundial 2026

La Jefa de Gobierno presumió avances de la Calzada Flotante de Tlalpan con un recorrido en video, pero usuarios en redes sociales respondieron con duras críticas a la obra

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Las imágenes difundidas por la jefa de Gobierno motivaron reacciones negativas, en las que habitantes y usuarios mencionan inconformidades por el avance, los ruidos nocturnos y la falta de detalles sobre la conclusión del corredor elevado. (Infobae-Itzallana)
Las imágenes difundidas por la jefa de Gobierno motivaron reacciones negativas, en las que habitantes y usuarios mencionan inconformidades por el avance, los ruidos nocturnos y la falta de detalles sobre la conclusión del corredor elevado. (Infobae-Itzallana)

Un video reciente en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presenta los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también llamada Parque Elevado “Tlalli-Pan”— se convirtió en el detonador de una nueva ola de críticas en redes sociales. En las imágenes, dos voces recorren el corredor elevado describiendo fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, mientras aseguran que la obra “se va a quedar para ti y para tu disfrute” y que el Mundial 2026 solo fue un pretexto para acelerar, no para crear, el proyecto.

La respuesta en X (antes Twitter) no se hizo esperar.

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Un video difundido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre los avances de la Calzada Flotante de Tlalpan —también conocida como Parque Elevado “Tlalli-Pan”— generó una nueva ola de críticas en redes sociales. En el video, dos voces muestran las fuentes, velarias, 170 nuevos árboles y una ciclovía, asegurando que el proyecto es para el disfrute de la ciudadanía y que el Mundial 2026 solo aceleró la obra. Usuarios en X (antes Twitter) respondieron con comentarios negativos al anuncio.

“Ya van contra reloj”: las quejas de los usuarios

Usuarios como @mr_rms55 apuntaron directamente a la contradicción de seguir usando el tiempo futuro a semanas del inicio del Mundial: “Siguen hablando en futuro, ¿acaso será para dentro de unos años? Ya van contra reloj, pero mientras no se derrumbe ya es algo”, escribió con ironía.

La usuaria @roxmarnao acompañó su crítica con un video propio grabado en el lugar, donde advirtió que solo la punta del puente luce presentable, mientras el resto del tramo aún muestra carencias visibles. A ese descontento sumó otro reclamo: “Ya me harté de no dormir por meses por el escándalo en las madrugadas”, en referencia al ruido nocturno que, según ella, ha prolongado la obra durante horas inusuales. Este medio tuvo acceso al video y lo adjunta a esta nota.

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Pero quizás la denuncia más contundente llegó de @Tany_Katryoska, quien alertó sobre la tala de un árbol sano con más de 20 años de vida durante los trabajos: “Vamos a poner árboles arriba y tiramos los de abajo. ¿Quizás dan más oxígeno si los elevamos, verdad? Ayer mataron un árbol sano que llevaba más de 20 años”. Este medio también adjunta el video de la tala, que circula en redes sociales y aviva el debate sobre el impacto ambiental de las intervenciones urbanas vinculadas al evento deportivo.

Se observa a un grupo de trabajadores con chalecos y cascos de seguridad operando en una vía pública. Un árbol grande y caído bloquea la superficie. Una grúa con correas rojas y un camión amarillo de carga están involucrados. Los operarios utilizan herramientas para cortar ramas del árbol.

La polémica va más allá de las redes

Las críticas ciudadanas no son nuevas. La obra comenzó entre septiembre y octubre de 2025, y desde el inicio se presentaron afectaciones viales en la Calzada de Tlalpan y en San Antonio Abad, donde la reducción de carriles fue necesaria para operar maquinaria pesada.

El proyecto corre a cargo de Grupo IDINSA, contratado por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX, con un presupuesto de mil 913 millones de pesos.

Adicionalmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) acusó que la obra no cuenta con proyecto ejecutivo y alertó sobre riesgos de afectaciones a ductos de gas, cableado y agua potable, así como posibles asentamientos del suelo que podrían dañar la sub-base y los muros de confinamiento del Metro.

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¿Qué promete la obra?

Según el gobierno capitalino, el Parque Elevado tendrá una extensión de 1.8 kilómetros, de Plaza Tlaxcoaque a Chabacano, y su principal objetivo es ser un nuevo espacio verde que fomente la convivencia y el uso peatonal de la calzada, con andadores, jardineras, áreas verdes con especies originarias, rotondas, espacios escultóricos, pabellones multiusos y zonas culturales.

Sin embargo, a un mes del inicio del Mundial, las obras siguen en curso y se desconoce la fecha exacta de conclusión.

El debate de fondo

Más allá del tono ácido en redes, el debate apunta a una discusión de fondo: si una ciudad con baches, metro saturado, problemas de drenaje y servicios de salud deficientes debía priorizar un parque elevado de casi 2 mil millones de pesos. La pregunta, por ahora, sigue sin respuesta oficial.

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