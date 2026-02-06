El amaranto se ha utilizado durante siglos como un alimento básico en diversas culturas gracias a su perfil nutricional y a sus propiedades beneficiosas para la salud.
Este pseudocereal destaca por su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, que lo convierten en una opción versátil dentro de la alimentación diaria.
Diversas investigaciones científicas han documentado sus efectos positivos en la prevención y manejo de enfermedades, así como su aporte en el bienestar general.
La creciente popularidad del amaranto responde tanto a su valor nutricional como a su potencial en el cuidado de la salud.
Cuáles son las propiedades medicinales del amaranto
El amaranto, considerado un pseudocereal, destaca por sus propiedades nutricionales y medicinales. De acuerdo, con información de la revista científica Nutrients, entre lgunas de las principales propiedades asociadas al consumo de amaranto se destacan las siguientes:
- Alto contenido de proteínas: El amaranto contiene proteínas de alta calidad, que aportan aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, poco común en otros cereales.
- Fuente de fibra: Su aporte de fibra favorece la salud digestiva y ayuda a regular el tránsito intestinal.
- Rico en minerales: Aporta calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, nutrientes importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.
- Antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos y vitamina E, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células.
- Efecto antiinflamatorio: Algunos estudios sugieren que sus compuestos pueden contribuir a reducir procesos inflamatorios en el organismo.
- Control del colesterol: El consumo regular de amaranto se ha asociado con la reducción de los niveles de colesterol LDL y la mejora del perfil lipídico.
- Sin gluten: Es apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, ya que no contiene esta proteína.
Estas propiedades hacen del amaranto un alimento funcional, útil en la prevención y manejo de diversas afecciones, dentro de una dieta equilibrada.
Cómo consumir amaranto para obtener sus propiedades medicinales
El amaranto puede incorporarse a la alimentación de distintas formas para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales:
- Semillas cocidas: Hervir las semillas de amaranto y utilizarlas como base en ensaladas, sopas, guarniciones o mezcladas con otros cereales.
- Amaranto inflado: Consumirlo como cereal para el desayuno, mezclado con yogur, frutas o leche.
- Harina de amaranto: Usar la harina para preparar panes, tortillas, empanizados, galletas o repostería sin gluten.
- Atole y bebidas: Preparar bebidas tradicionales como el atole de amaranto, combinándolo con leche o bebidas vegetales.
- Barritas o dulces: Incorporar amaranto inflado en barritas energéticas o tradicionales alegrías, mezcladas con miel.
- Sopas y guisos: Añadir semillas de amaranto a caldos, sopas o guisos para enriquecer su valor nutricional.
Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumirlo regularmente dentro de una dieta variada y equilibrada.
No existe una dosis específica establecida, pero su consumo puede adaptarse según las necesidades y preferencias individuales.