Una incorporación frecuente de este pseudocereal puede ofrecer apoyo en el control del colesterol y brindar antioxidantes importantes para la salud.

El amaranto se ha utilizado durante siglos como un alimento básico en diversas culturas gracias a su perfil nutricional y a sus propiedades beneficiosas para la salud.

Este pseudocereal destaca por su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, que lo convierten en una opción versátil dentro de la alimentación diaria.

Diversas investigaciones científicas han documentado sus efectos positivos en la prevención y manejo de enfermedades, así como su aporte en el bienestar general.

La creciente popularidad del amaranto responde tanto a su valor nutricional como a su potencial en el cuidado de la salud.

Explorar formas sencillas de añadir este alimento a platillos tradicionales puede marcar la diferencia en la variedad y calidad nutricional del menú cotidiano.

Cuáles son las propiedades medicinales del amaranto

El amaranto, considerado un pseudocereal, destaca por sus propiedades nutricionales y medicinales. De acuerdo, con información de la revista científica Nutrients, entre lgunas de las principales propiedades asociadas al consumo de amaranto se destacan las siguientes:

Alto contenido de proteínas : El amaranto contiene proteínas de alta calidad, que aportan aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, poco común en otros cereales.

Fuente de fibra : Su aporte de fibra favorece la salud digestiva y ayuda a regular el tránsito intestinal.

Rico en minerales : Aporta calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, nutrientes importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.

Antioxidantes : Contiene compuestos fenólicos y vitamina E, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células.

Efecto antiinflamatorio : Algunos estudios sugieren que sus compuestos pueden contribuir a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Control del colesterol : El consumo regular de amaranto se ha asociado con la reducción de los niveles de colesterol LDL y la mejora del perfil lipídico.

Sin gluten: Es apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, ya que no contiene esta proteína.

Estas propiedades hacen del amaranto un alimento funcional, útil en la prevención y manejo de diversas afecciones, dentro de una dieta equilibrada.

El consumo regular de amaranto ayuda a reducir el colesterol LDL y mejora el perfil lipídico en la dieta.

Cómo consumir amaranto para obtener sus propiedades medicinales

El amaranto puede incorporarse a la alimentación de distintas formas para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales:

Semillas cocidas : Hervir las semillas de amaranto y utilizarlas como base en ensaladas, sopas, guarniciones o mezcladas con otros cereales.

Amaranto inflado : Consumirlo como cereal para el desayuno, mezclado con yogur, frutas o leche.

Harina de amaranto : Usar la harina para preparar panes, tortillas, empanizados, galletas o repostería sin gluten.

Atole y bebidas : Preparar bebidas tradicionales como el atole de amaranto, combinándolo con leche o bebidas vegetales.

Barritas o dulces : Incorporar amaranto inflado en barritas energéticas o tradicionales alegrías, mezcladas con miel.

Sopas y guisos: Añadir semillas de amaranto a caldos, sopas o guisos para enriquecer su valor nutricional.

Las semillas de amaranto pueden consumirse cocidas, infladas, en harina, atole, barritas o como ingrediente en sopas y guisos, adaptándose a múltiples recetas saludables.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumirlo regularmente dentro de una dieta variada y equilibrada.

No existe una dosis específica establecida, pero su consumo puede adaptarse según las necesidades y preferencias individuales.