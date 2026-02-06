México

Cuáles son las propiedades medicinales del amaranto

Incluir esta semilla ancestral puede ayudar a mejorar el bienestar digestivo, aportar proteínas valiosas y apoyar un estilo de vida saludable

Una incorporación frecuente de este
Una incorporación frecuente de este pseudocereal puede ofrecer apoyo en el control del colesterol y brindar antioxidantes importantes para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amaranto se ha utilizado durante siglos como un alimento básico en diversas culturas gracias a su perfil nutricional y a sus propiedades beneficiosas para la salud.

Este pseudocereal destaca por su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, que lo convierten en una opción versátil dentro de la alimentación diaria.

Diversas investigaciones científicas han documentado sus efectos positivos en la prevención y manejo de enfermedades, así como su aporte en el bienestar general.

La creciente popularidad del amaranto responde tanto a su valor nutricional como a su potencial en el cuidado de la salud.

Explorar formas sencillas de añadir
Explorar formas sencillas de añadir este alimento a platillos tradicionales puede marcar la diferencia en la variedad y calidad nutricional del menú cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades medicinales del amaranto

El amaranto, considerado un pseudocereal, destaca por sus propiedades nutricionales y medicinales. De acuerdo, con información de la revista científica Nutrients, entre lgunas de las principales propiedades asociadas al consumo de amaranto se destacan las siguientes:

  • Alto contenido de proteínas: El amaranto contiene proteínas de alta calidad, que aportan aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, poco común en otros cereales.
  • Fuente de fibra: Su aporte de fibra favorece la salud digestiva y ayuda a regular el tránsito intestinal.
  • Rico en minerales: Aporta calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, nutrientes importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.
  • Antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos y vitamina E, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células.
  • Efecto antiinflamatorio: Algunos estudios sugieren que sus compuestos pueden contribuir a reducir procesos inflamatorios en el organismo.
  • Control del colesterol: El consumo regular de amaranto se ha asociado con la reducción de los niveles de colesterol LDL y la mejora del perfil lipídico.
  • Sin gluten: Es apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, ya que no contiene esta proteína.

Estas propiedades hacen del amaranto un alimento funcional, útil en la prevención y manejo de diversas afecciones, dentro de una dieta equilibrada.

El consumo regular de amaranto
El consumo regular de amaranto ayuda a reducir el colesterol LDL y mejora el perfil lipídico en la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir amaranto para obtener sus propiedades medicinales

El amaranto puede incorporarse a la alimentación de distintas formas para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales:

  • Semillas cocidas: Hervir las semillas de amaranto y utilizarlas como base en ensaladas, sopas, guarniciones o mezcladas con otros cereales.
  • Amaranto inflado: Consumirlo como cereal para el desayuno, mezclado con yogur, frutas o leche.
  • Harina de amaranto: Usar la harina para preparar panes, tortillas, empanizados, galletas o repostería sin gluten.
  • Atole y bebidas: Preparar bebidas tradicionales como el atole de amaranto, combinándolo con leche o bebidas vegetales.
  • Barritas o dulces: Incorporar amaranto inflado en barritas energéticas o tradicionales alegrías, mezcladas con miel.
  • Sopas y guisos: Añadir semillas de amaranto a caldos, sopas o guisos para enriquecer su valor nutricional.
Las semillas de amaranto pueden
Las semillas de amaranto pueden consumirse cocidas, infladas, en harina, atole, barritas o como ingrediente en sopas y guisos, adaptándose a múltiples recetas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumirlo regularmente dentro de una dieta variada y equilibrada.

No existe una dosis específica establecida, pero su consumo puede adaptarse según las necesidades y preferencias individuales.

