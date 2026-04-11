EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 11 de abril: hombre hirió con machete a niño en Santa Fe

Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a un menor de edad en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde vecinos intervinieron para someter al agresor antes de la llegada de las autoridades.