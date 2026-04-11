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EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 11 de abril: hombre hirió con machete a niño en Santa Fe

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13:15 hsHoy

Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a un menor de edad en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde vecinos intervinieron para someter al agresor antes de la llegada de las autoridades.

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Oscar Raúl “N” fue capturado tras un operativo federal en Culiacán, Sinaloa

El asesinato y secuestro de los agentes habría ocurrido el pasado 6 de febrero del año 2020. Crédito: FGR
El asesinato y secuestro de los agentes habría ocurrido el pasado 6 de febrero del año 2020. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Óscar Raúl “N” en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de dos agentes federales ministeriales en Cuernavaca, Morelos.

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13:21 hsHoy

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Óscar Raúl “N”en Culiacán,Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de dos agentes federales ministeriales en Cuernavaca,Morelos.

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Oscar Raúl “N” fue capturado tras un operativo federal en Culiacán, Sinaloa

El asesinato y secuestro de los agentes habría ocurrido el pasado 6 de febrero del año 2020. Crédito: FGR
El asesinato y secuestro de los agentes habría ocurrido el pasado 6 de febrero del año 2020. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Óscar Raúl “N” en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de dos agentes federales ministeriales en Cuernavaca, Morelos.

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13:59 hsHoy

Hallaron cráneo humano y restos óseos en el cerro de las Siete Gotas en Culiacán

Un cráneo humano y restos óseos fueron localizados por personal del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, durante la mañana de este viernes 10 de abril de 2026, en una zona de montaña ubicada en el área conocida como el cerro de las Siete Gotas, entre los sectores Ampliación Siete Gotas y Ampliación 5 de Febrero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró en las inmediaciones de la avenida Gaviotas y las calles Golondrina y Paloma, a 700 metros al oriente de la escuela primaria Florentino Ochoa Sauceda y a 500 metros al oriente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús número 38.

14:00 hsHoy

Detienen a menor de edad con cartuchos en Culiacán

Un menor de edad fue detenido por fuerzas federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de cartuchos en la comunidad de La Limita de Itaje, informaron las autoridades.

De acuerdo con información del Grupo Interinstitucional, el aseguramiento se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre por parte de elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

14:02 hsHoy

Detienen a Óscar Raúl por asesinar a dos policías federales en Morelos

Óscar Raúl “N”, fue detenido en Culiacán, presuntamente involucrado en el asesinato de dos agentes federales ministeriales en 2020, en el estado de Morelos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un reporte, Óscar Raúl era buscado por el homicidio de dos policías federales ministeriales en Cuernavaca y fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en la colonia Industrial El Palmito.

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