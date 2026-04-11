México

Policías irrumpen domicilio en Mexicali donde presuntamente se resguardaba líder de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa

Autoridades estatales catearon un domicilio en la colonia Carranza de Mexicali tras una espera de casi 18 horas, con el objetivo de localizar a Miguel Germán Martínez Rangel, “El Mike”, señalado como operador del grupo criminal Los Rusos

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron al domicilio en la colonia Carranza de Mexicali tras obtener la orden de cateo. (X @Eco1_LVM)
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron al domicilio en la colonia Carranza de Mexicali tras obtener la orden de cateo. (X @Eco1_LVM)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación irrumpieron en un domicilio de la colonia Carranza en Mexicali tras una espera de 18 horas para obtener la orden de cateo, con el objetivo de localizar a Miguel Germán Martínez Rangel, conocido como El Mike, presunto operador del grupo delictivo Los Rusos. El operativo se derivó de una movilización generada después de una fiesta familiar en la zona oriente de la ciudad, donde se reportaron disparos y agresiones a policías, según informó el medio Zeta Tijuana.

En el cateo, las autoridades contabilizaron la presencia de 40 hombres, 13 mujeres y 14 menores de edad dentro del domicilio asegurado, los cuales fueron intervenidos por los agentes tras ingresar al inmueble y tomar el control del lugar. De acuerdo con Zeta Tijuana, la presencia de menores y mujeres formó parte del reporte oficial sobre el saldo del operativo.

Las diligencias se extendieron por casi 18 horas, debido a la tardanza en la emisión de la orden judicial requerida por el Ministerio Público. Durante ese periodo, el inmueble permaneció bajo vigilancia policial, ante la presunción de que El Mike se resguardaba en el interior.

Detonaciones, agresiones y amenazas durante la movilización

La intervención de las corporaciones de seguridad se originó luego de que vecinos de la colonia Carranza reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles 89 y G, durante una fiesta familiar con música de grupo norteño. Policías preventivos acudieron al llamado y, en el lugar, uno de los asistentes lanzó una botella de vidrio que lesionó a un oficial, lo que provocó el despliegue de elementos estatales y municipales.

Policías estatales aseguraron a 67 personas, incluidos menores, durante el operativo en busca de “El Mike”, presunto operador de Los Rusos. (X @Eco1_LVM)
Policías estatales aseguraron a 67 personas, incluidos menores, durante el operativo en busca de “El Mike”, presunto operador de Los Rusos. (X @Eco1_LVM)

Durante la espera por la orden de cateo, presuntos integrantes de Los Rusos habrían lanzado amenazas y efectuado disparos contra una estación de policía, en un intento de distraer a las fuerzas de seguridad. Las autoridades lograron distribuirse para evitar perder el control del punto donde se resguardaba el presunto operador.

Cateo y aseguramiento de armas

Cuando obtuvieron la orden judicial, los agentes ingresaron con equipo blindado. Ordenaron a los presentes colocarse boca abajo para ser revisados. En el operativo, se recuperó una pistola que fue arrojada a un domicilio contiguo, misma que quedó bajo resguardo policial.

Durante la intervención, algunas personas que permanecían en el inmueble realizaron transmisiones en redes sociales para solicitar apoyo y desmentir la versión oficial, sin lograr alterar el desarrollo del cateo.

(Foto: Sujey González)
(Foto: Sujey González)

Las autoridades continúan revisando el sitio en busca de objetos ilícitos, mientras la investigación sobre la presencia de El Mike y la posible participación de integrantes de Los Rusos sigue en curso.

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