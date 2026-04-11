México

Marina decomisa cargamento de cigarros valuado en más de 9 millones de pesos en el AICM

Las acciones estuvieron coordinadas con agentes aduaneros presentes en el aeropuerto capitalino

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El cargamento con cigarrillos fue inspeccionado por binomios caninos. Crédito: Marina
El cargamento con cigarrillos fue inspeccionado por binomios caninos. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina (Marina) decomisó un cargamento de cigarros valuado en más de 9 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El operativo, ejecutado junto con agentes aduaneros, respondió a la detección de irregularidades en la documentación de la mercancía, la cual tenía procedencia asiática.

El informe oficial detalló que la carga asegurada sumó un millón 848 mil unidades de cigarros. Este lote ingresó al país en vuelos comerciales desde Corea y China, utilizando guías de carga que presentaron inconsistencias respecto a las operaciones declaradas ante las autoridades mexicanas.

Según la misma dependencia, la intervención se derivó de trabajos de inteligencia orientados a frenar el ingreso de productos de tabaco que buscan evadir las regulaciones fiscales y aduaneras.

El valor comercial del decomiso fue estimado en 9 millones 517 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal.

El operativo se realizó en coordinación con personal de aduanas asignado al aeropuerto de la capital. Según los reportes, las instituciones mantuvieron bajo resguardo la mercancía en el Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM, donde especialistas procedieron a la verificación de la autenticidad de las marcas involucradas.

Parte de los cigarros asegurados por autoridades federales. Crédito: Marina
Parte de los cigarros asegurados por autoridades federales. Crédito: Marina

Las imágenes compartidas por autoridades revelan que las cajetillas de cigarros cuentan con avisos de precaución sobre los daños que ocasiona el consumo similares a los comercializados en México, sin embargo, la mercancía proviene desde Asia,

La Marina documentó inconsistencias en la carga desde Asia

La Secretaría de Marina informó que, de confirmarse las irregularidades, presentará la querella correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

El proceso permitirá la incautación y posterior destrucción de los cigarros, conforme a la normativa vigente.

Las autoridades reiteraron que la inspección de cargamentos aéreos representa una de las estrategias principales para combatir la importación de productos ilícitos.

Otros decomisos de cigarros en el Aeropuerto capitalino

La incautación de cargamentos de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ha sido un caso aislado. El 9 de enero de 2026, autoridades federales realizaron uno de los aseguramientos más grandes de los últimos años al detectar 20 toneladas de cigarrillos provenientes de Japón.

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Al igual que en la reciente ocasión, agentes de la aduana y de la Secretaría de Marina identificaron una serie de irregularidades en la documentación y las guías de carga del embarque, lo que permitió descubrir la falta de registros sanitarios y fiscales necesarios para su ingreso y comercialización en el país.

El operativo concluyó con la retención total de la mercancía, que fue puesta bajo resguardo del Ministerio Público.

Este tipo de acciones se ha vuelto una práctica recurrente en la terminal aérea capitalina, donde la coordinación entre dependencias federales ha sido determinante para frenar el ingreso de productos de tabaco ilegales.

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