Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

La detención fue realizada en el municipio de Tijuana. Crédito: FES Baja California

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó este 11 de abril la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva.

Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial.

De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

Operativo conjunto en Colinas de la Cruz

El despliegue inició a las diecinueve horas, cuando elementos de la FESC detectaron a los presuntos responsables. Según la dependencia estatal, los sujetos mostraron nerviosismo y trataron de alejarse al notar la presencia policial, por lo que fueron revisados.

Las detenciones fueron realizadas la noche del pasado 10 de abril - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la inspección, se localizó un arma calibre 9mm fajada a la cintura de Jaime “N”, mientras que Julio César “N” portaba una bolsa de nylon con dosis de metanfetamina y otra con marihuana. A Miguel Eduardo “N” también se le aseguró un arma de fuego del mismo calibre. Cabe señalar que ese tipo de armamento está prohibido para civiles según la ley.

El operativo fue realizado en coordinación con instancias federales. Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones para enfrentar a grupos delictivos con presencia en la entidad.

En total estos fueron los indicios asegurados:

2 armas cortas

2 cargadores

15 cartuchos útiles

Mil 50 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 610 gramos

Una bolsa con marihuana con un peso cercano a los mil 994 gramos

Investigación a cargo de la FGR

Tras la detención, los tres hombres recibieron información sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las drogas y armas aseguradas.

La FGR será la encargada de determinar la posible relación de los detenidos con actividades de sicariato y su pertenencia a una célula criminal que opera en la región.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que los operativos continuarán en diferentes zonas de Tijuana para identificar y detener a integrantes de células dedicadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento no ha sido revelado cuál sería el presunto grupo delincuencial al que pertenecerían.