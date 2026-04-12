México

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Los sujetos fueron identificados bajo los alias de “El Negro”, “El Pollo” y “El Cocho”

Guardar
La detención fue realizada en el municipio de Tijuana. Crédito: FES Baja California
La detención fue realizada en el municipio de Tijuana. Crédito: FES Baja California

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó este 11 de abril la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva.

Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial.

De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

Operativo conjunto en Colinas de la Cruz

El despliegue inició a las diecinueve horas, cuando elementos de la FESC detectaron a los presuntos responsables. Según la dependencia estatal, los sujetos mostraron nerviosismo y trataron de alejarse al notar la presencia policial, por lo que fueron revisados.

agentes policiacos CDMX, patrullas, narcotráfico en la ciudad, operativo antidrogas, crimen capitalino - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las detenciones fueron realizadas la noche del pasado 10 de abril - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la inspección, se localizó un arma calibre 9mm fajada a la cintura de Jaime “N”, mientras que Julio César “N” portaba una bolsa de nylon con dosis de metanfetamina y otra con marihuana. A Miguel Eduardo “N” también se le aseguró un arma de fuego del mismo calibre. Cabe señalar que ese tipo de armamento está prohibido para civiles según la ley.

El operativo fue realizado en coordinación con instancias federales. Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones para enfrentar a grupos delictivos con presencia en la entidad.

En total estos fueron los indicios asegurados:

  • 2 armas cortas
  • 2 cargadores
  • 15 cartuchos útiles
  • Mil 50 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 610 gramos
  • Una bolsa con marihuana con un peso cercano a los mil 994 gramos

Investigación a cargo de la FGR

Tras la detención, los tres hombres recibieron información sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las drogas y armas aseguradas.

La FGR será la encargada de determinar la posible relación de los detenidos con actividades de sicariato y su pertenencia a una célula criminal que opera en la región.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que los operativos continuarán en diferentes zonas de Tijuana para identificar y detener a integrantes de células dedicadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento no ha sido revelado cuál sería el presunto grupo delincuencial al que pertenecerían.

Temas Relacionados

TijuanaSicariosDetenidosBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

La protesta durante el evento denuncia la inconformidad ante una potencial planta recicladora en la comunidad

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

El maíz nixtamalizado ofrece nutrientes y sabor a los platillos nacionales

Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

ENTRETENIMIENTO

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

DEPORTES

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana