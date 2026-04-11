México

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Miguel Germán Martínez Rangel estaría entre las personas aseguradas tras un cateo realizado por autoridades estatales y federales en la colonia Carranza

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El Mike estaría entre las personas detenidas tras el operativo que duró cerca de 18 horas. Crédito: FGE Baja California
El Mike estaría entre las personas detenidas tras el operativo que duró cerca de 18 horas. Crédito: FGE Baja California

Miguel Germán Martínez Rangel, conocido como “El Mike”, habría sido detenido la tarde del pasado viernes 10 de abril tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales en la colonia Carranza del municipio de Mexicali.

“El Mike” es identificado como un líder de narcomenudeo ligado a “Los Rusos”, célula delincuencial del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, la cual encabeza Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la tarde de este 11 de abril la detención de varios sujetos tras el operativo que duró mas de 18 horas. Además, la dependencia compartió un video donde se muestran tomas aéreas de los detenidos pecho abajo en el inmueble. En el material también fueron revelados algunos rostros difuminados, entre los que estaría “El Mike”.

La captura del integrante de “Los Rusos” fue reportada por medios nacionales como La Jornada, quienes basan su confirmación en revelaciones policiacas. Según los reportes del medio, además de Martínez Rangel, autoridades aseguraron a otros cinco hombres identificados como presuntos responsables del trasiego de drogas en la frontera para "Los Mayos".

El operativo donde presuntamente cayó “El Mike” fue reportado previamente por este medio, confirmando que las acciones policiacas dieron inicio durante la madrugada del pasado 10 de abril, cuando un reporte alertó a las agencias por la presencia de hombres armados y detonaciones durante una fiesta.

Así fue trasladado uno de los detenidos. Crédito: FGE Baja California
Así fue trasladado uno de los detenidos. Crédito: FGE Baja California

Según publicaciones previas del medio Zeta Tijuana, “El Mike” ya había sido detenido en agosto del año 2025. En dichos reportes, Miguel fue identificado como un operador de narcomenudeo a las ordenes de Carlos Alberto Villamán Luna, alias el 6-1 o “El Obama”.

Una fiesta, 18 horas de espera y el cateo

Todo comenzó cuando las autoridades recibieron el reporte de detonaciones en el cruce de las calles 89 y G durante una celebración. En respuesta, policías preventivos y estatales rodearon el inmueble desde la madrugada del 10 de abril y enfrentaron amenazas así como agresiones

Según Zeta Tijuana, presuntos integrantes de Los Rusos habrían disparado contra una estación de policía para distraer a los agentes, pero las corporaciones mantuvieron la vigilancia en el sitio, esperando 18 horas a que llegara una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Así fue como ingresaron las fuerzas federales y estatales al inmueble. Crédito: FGE Baja California
Así fue como ingresaron las fuerzas federales y estatales al inmueble. Crédito: FGE Baja California

Tras el operativo, la FGE Baja California compartió un video de las acciones y un breve mensaje, en el que sostuvieron que el cateo se realizó como parte de una estrategia coordinada bajo la conducción de la fiscal estatal, la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez.

La dependencia señaló que, tras presentar los argumentos ante la autoridad judicial, el Ministerio Público obtuvo la orden de cateo para intervenir el domicilio en la colonia Carranza, en Mexicali.

La diligencia contó con el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Mike de Los Rusos cuenta con al menos una detención previa

De acuerdo con reportes de Zeta Tijuana, Miguel Germán Martínez Rangel, alias “El Mike”, ya había sido detenido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Mexicali el 7 de agosto de 2025.

El informe del medio señaló en aquel entonces que agentes estatales lo aseguraron junto con otro individuo y que, en esa ocasión, ambos portaban armas largas y cargadores.

La anterior detención, reforzó las hipótesis sobre el papel el papel de “El Mike” como operador relevante en el trasiego de drogas y actividades criminales de la organización en Mexicali.

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