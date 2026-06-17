Desde adentro, alguien cuenta la etapa más tensa de la historia entre Canadá y Estados Unidos

El libro del día

Una ex alta funcionaria del gobierno canadiense que mantuvo frecuentes enfrentamientos con el presidente Donald Trump está escribiendo un libro sobre la tensa relación de su país con Estados Unidos.

Simon & Schuster anunció el miércoles que “Unreliable Boyfriend”, escrito por la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland, saldrá a la venta el 13 de octubre.

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“Este es un libro sobre el poder, la democracia y las decisiones que toman los países cuando las viejas reglas parecen dejar de aplicarse”, afirmó Freeland en un comunicado difundido por la editorial.

“Como canadiense negociando con Estados Unidos durante años de turbulencia política extraordinaria, tuve un asiento en primera fila para presenciar un cambio histórico. Quise contar la historia de lo que vi y lo que esto significa para el futuro”.

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La ex viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland de Canadá (REUTERS/Evan Buhler)

Experta en Rusia y Ucrania, con títulos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford, Freeland ya era autora y periodista antes de dedicarse a la política.

Tras las elecciones de 2015, fue nombrada ministra de Comercio Internacional por el entonces primer ministro Justin Trudeau y, durante la siguiente década, ocupó diversos cargos.

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En 2017, durante el primer mandato de Trump, el presidente la señaló mientras ambos países negociaban lo que luego sería el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

“Estamos muy insatisfechos con las negociaciones y con el estilo negociador de Canadá. No nos gusta mucho su representante”, dijo Trump en ese momento.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y Chrystia Freeland, exministra de Transporte y Comercio Interior de Canadá (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

En 2024-25, mientras Trump amenazaba con imponer aranceles a las importaciones canadienses y sugería que Canadá estaría mejor como el estado número 51 de Estados Unidos, Freeland lo calificó como una “amenaza existencial” para el futuro del país. Trump la ha llamado “totalmente tóxica” y “una persona terrible”.

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Freeland rompió con Trudeau y contribuyó a forzar su salida cuando renunció a su gabinete en 2024 debido a desacuerdos sobre cómo responder a Trump. Desde entonces, ha formado parte del gabinete del primer ministro Mark Carney y ha servido como enviada especial en Ucrania.

En julio asumirá como directora de Rhodes House y directora ejecutiva de la Rhodes Trust en Oxford, a cargo del prestigioso programa de becas. Ella misma fue becaria Rhodes en 1993.

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Fuente: AP