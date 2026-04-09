Estas fueron las primeras palabras del minero rescatado tras 13 días en la mina de Santa Fe, Sinaloa: “no perdí la fe”

Rescatan con vida a minero tras 13 días atrapado en la mina Santa Fe.

El rescate de Francisco Zapata Nájera, uno de los mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, no solo representó un avance en el operativo de búsqueda, sino que dejó un testimonio directo de supervivencia.

Durante el contacto con los rescatistas, el trabajador de 42 años expresó con claridad la idea que sostuvo su resistencia durante casi dos semanas bajo tierra: “Yo no perdí la fe”.

El primer contacto entre los buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército mexicano y el minero ocurrió en el interior de la mina, tras más de 300 horas de labores.

En ese momento, los rescatistas iniciaron un diálogo para confirmar su identidad, evaluar su estado y prepararlo para la extracción.

“¿Cómo te llamas?”, preguntó uno de los elementos. “Francisco Zapata Nájera”, respondió el trabajador.

Momento en el que es rescatado el minero.

A lo largo del intercambio, el minero respondió de forma breve pero constante, lo que permitió a los equipos confirmar que se encontraba consciente y estable.

“¿Tienes fe?”: la respuesta que marcó el rescate

Uno de los momentos más significativos del diálogo ocurrió cuando un rescatista le preguntó directamente si mantenía la esperanza.

“¿Tienes fe?”, se escucha en el registro del operativo. “Fe”, respondió Zapata.

Minutos después, el trabajador reforzó esa idea con una frase más amplia: “Yo no perdí la fe, yo no perdí la fe”, reiteró, mientras recibía instrucciones para colocarse el equipo de rescate.

Esta declaración se convirtió en el elemento central del testimonio, al reflejar su estado emocional durante los días que permaneció atrapado.

Testimonio desde el interior: cómo sobrevivió bajo tierra

Durante la conversación, Zapata también describió las condiciones dentro de la mina y las acciones que realizó para mantenerse con vida.

El minero sobrevivió bajo tierra adaptándose a condiciones extremas. Foto: CNPC

Al ser cuestionado sobre el nivel del agua, explicó que esta alcanzó zonas elevadas del túnel: “Llegó hasta allá arriba”, indicó, señalando el punto máximo.

Asimismo, confirmó que intervino para intentar reducir el agua: “Sí… para empezar a desaguar”, respondió al ser cuestionado sobre si había escarbado.

Estas declaraciones aportan elementos sobre las condiciones extremas en las que permaneció y las decisiones que tomó para resistir.

Estado de salud y reacción durante el rescate

A pesar del tiempo transcurrido bajo tierra, el minero indicó encontrarse “bien” cuando los rescatistas le preguntaron por su estado físico.

Durante el diálogo, su voz se percibe entrecortada por la respiración, pero mantiene coherencia en sus respuestas.

El minero fue encontrado consciente y en condiciones estables. REUTERS/Stringer

El equipo de rescate lo mantuvo en calma durante todo el proceso: “Todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí”, le aseguraron, mientras le explicaban el uso del equipo de buceo necesario para su salida.

Derrumbe en mina Santa Fe: qué ocurrió el 25 de marzo

El accidente se registró el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior de la mina, lo que provocó la entrada súbita de agua y lodo en las galerías subterráneas.

Este tipo de estructuras, utilizadas para contener residuos mineros, pueden generar emergencias graves cuando fallan, debido a la presión acumulada y el volumen de material.

En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en la mina.

De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados en zonas profundas, donde el acceso se volvió limitado por la inundación.

Las condiciones posteriores al derrumbe incluyeron túneles completamente anegados, visibilidad nula y riesgo constante de nuevos colapsos, lo que convirtió el rescate en una operación de alta complejidad.

El derrumbe en la mina Santa Fe ocurrió tras el colapso de una presa de jales. REUTERS/Stringer

El rescate de Zapata se concretó el 8 de abril, luego de que los niveles de agua permitieran una extracción más segura. Para lograrlo, fue necesario implementar un sistema continuo de bombeo, que redujo gradualmente la inundación en los túneles.

En el operativo han participado más de 300 elementos, incluidos buzos especializados, personal militar y brigadas de Protección Civil.

Las tareas han consistido en:

Drenaje constante de agua en galerías subterráneas

Exploración mediante inmersiones en espacios inundados

Estabilización de túneles con riesgo de colapso

Uso de equipos de respiración y comunicación en condiciones de baja visibilidad

Tras su rescate, el minero fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica por deshidratación.

Situación de los otros mineros atrapados

El balance hasta ahora del derrumbe es el siguiente:

Dos trabajadores han sido rescatados con vida

Uno fue localizado sin vida

Uno más continúa desaparecido

El primer sobreviviente fue rescatado el 30 de marzo, tras más de 100 horas bajo tierra.

La situación en la mina Santa Fe se mantiene bajo control tras el rescate de trabajadores.

En contraste, el hallazgo de un tercer trabajador sin vida fue confirmado el 8 de abril, lo que evidenció la gravedad del accidente.

Las autoridades mantienen las labores para localizar al último minero, con trabajos centrados en el bombeo de agua y el acceso a zonas más profundas.

Minería y riesgos: un contexto recurrente en México

El accidente en la mina Santa Fe se suma a otros eventos que han evidenciado los riesgos estructurales de la minería en el país, especialmente en operaciones subterráneas donde factores como inundaciones, ventilación limitada y fallas geológicas pueden derivar en emergencias.

En este contexto, el rescate de Francisco Zapata destaca no solo por el tiempo que permaneció atrapado, sino por las condiciones en las que logró sobrevivir.

Sus palabras, breves pero contundentes, sintetizan esa experiencia: mantenerse con vida en un entorno adverso, sin perder la expectativa de ser rescatado.