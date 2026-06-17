México

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La ciudad se prepara para albergar el duelo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, con spots ideales para disfrutar el futbol y la gastronomía tapatía

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Primer plano de tortas ahogadas y birria con tortillas. Al fondo, fan fest de Guadalajara con banderas de México y Corea del Sur y gente mirando una pantalla gigante.
Guadalajara con amplia variedad gastronómica para el duelo entre México y Corea del Sur del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalajara es una de las ciudades sede del Mundial 2026 en México. Reconocida como el corazón cultural y gastronómico del occidente, la capital de Jalisco combina tradición y modernidad. Su infraestructura hotelera, conectividad y amplia oferta de entretenimiento la posicionan como destino clave para aficionados nacionales y extranjeros.

El Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, será el epicentro del siguiente compromiso de la Selección Mexicana de Futbol ante su homóloga Corea del Sur en el duelo por el liderato del Grupo A ya que ambos países suman tres puntos fruto de su triunfo sobre Sudáfrica (2-0) y Chequia (2-1).

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Guadalajara hará historia porque será la primera ocasión en una Copa del Mundo que aloja un partido de la Selección Nacional y para eso la ciudad ofrecerá una variedad de platillos típicos así como actividades y atractivos: desde su Centro Histórico, museos y plazas, hasta barrios como Tlaquepaque y Chapultepec, conocidos por su ambiente festivo y opciones gastronómicas.

Platillos típicos de Guadalajara

Primer plano de torta ahogada y birria; detrás, un fan fest en Guadalajara con multitudes, banderas de México y Corea del Sur y un arco monumental.
Guadalajara albergará el duelo mundialista entre México y Corea del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Mundial 2026, la ciudad de Guadalajara promete una experiencia completa para quienes buscan fiesta, cultura y sabor local. Antes, durante y después del juego entre México y Corea del Sur el público podrá disfrutar de los siguientes platillos icónicos de la capital de Jalisco:

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Torta ahogada El platillo más representativo de la ciudad. Se prepara con birote salado (pan tradicional tapatío), relleno de carnitas de cerdo y bañado en salsa de jitomate. La salsa picante de chile de árbol se agrega al gusto. Es ideal para desayunar o para recuperarse después de una celebración futbolera.

Birria: Carne de chivo o res cocida a fuego lento en un adobo de chiles y especias, servida en su caldo con tortillas recién hechas. Tradicionalmente se consume en reuniones familiares y fiestas, pero en época de partidos es común encontrarla desde temprano en birrierías emblemáticas.

Carne en su jugo: Trozos de res cocidos en su propio jugo, mezclados con tocino, frijoles de la olla, cebolla y cilantro. Se acompaña con tortillas y aguacate. Es un platillo energético, ideal para antes o después del partido.

Lonches: Bolillo relleno de pierna de cerdo, jamón o panela, bañado en salsa de jitomate. Es una comida callejera popular, fácil de llevar y comer camino al estadio o a una zona de fanáticos.

Pozole estilo Jalisco: Caldo espeso de maíz con carne de cerdo o pollo, servido con lechuga, cebolla, rábano y orégano. Es distinto al pozole de otras regiones, ya que suele ser más denso y con un sabor característico.

Jericalla: Postre tradicional tapatío, similar a la crème brûlée. Se prepara con leche, huevo, azúcar, vainilla y canela, horneado hasta dorar la superficie.

Tejuino: Bebida refrescante a base de maíz fermentado, servida con hielo y nieve de limón. Es popular durante el calor de junio y perfecta para acompañar la botana futbolera.

Fan Fest y otros lugares para disfrutar el partido México vs Corea del Sur

Vista panorámica de un Fan Fest en Guadalajara con una gran multitud de personas frente a un escenario con pantallas y vallas de seguridad de colores en primer plano.
Miles de aficionados se prreparan en el Fan Fest de Guadalajara para el México vs Corea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Guadalajara, los aficionados pueden disfrutar del Mundial 2026 en diversos espacios que ofrecen ambiente festivo y buena visibilidad para los partidos, especialmente el Fan Festival instalado en Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, que proyectará el México frente a Corea en una gigantesca pantalla.

Las zonas de bares en colonias como Americana, Chapultepec y Providencia son populares entre quienes buscan pantallas grandes, botanas y convivencia con otros seguidores.

Los centros comerciales suelen habilitar áreas comunes con enormes pantallas y zonas de comida para vivir la experiencia mundialista en grupo. En barrios tradicionales como Tlaquepaque y Zapopan, plazas y terrazas se llenan de fanáticos que buscan celebrar en un entorno familiar o entre amigos.

Además de los bares, restaurantes y fan zones que suelen instalar en puntos clave de Guadalajara, existen otras alternativas para seguir el partido México contra Corea del Sur:

  • Reuniones en casa

Muchas personas optan por organizar reuniones familiares o con amigos para ver el partido en casa, aprovechando la comodidad del hogar y la oportunidad de preparar botanas típicas, asar carne o pedir comida local.

  • Centros comunitarios y culturales

Algunos centros culturales, casas de la cultura y clubes deportivos acostumbran proyectar los partidos en espacios comunes, creando un ambiente seguro y familiar para los vecinos.

  • Explanadas municipales y plazas públicas

En eventos de gran convocatoria, autoridades locales suelen instalar pantallas gigantes en explanadas o plazas, permitiendo el acceso gratuito a la transmisión y generando ambiente festivo para quienes prefieren espacios abiertos.

  • Hoteles y salones de eventos

Durante el Mundial 2026, varios hoteles y centros de convenciones acondicionan salones con pantallas y oferta de alimentos para huéspedes y público en general. Esta opción es común para quienes buscan un entorno controlado y servicio completo.

  • Universidades y campus

Instituciones educativas suelen sumarse a la fiesta mundialista con transmisiones colectivas en auditorios, patios o foros, principalmente para estudiantes y comunidad universitaria.

¿Cuándo se jugará el partido México vs Corea del Sur?

Banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio de fútbol con césped verde. Hay un público difuminado en las gradas iluminadas y el texto "VS 2026" al centro.
México enfrentará a Corea del Sur en la fecha 2 del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro México-Corea, correspondiente a la fecha número dos del Mundial 2026 en el Grupo A, se va a celebrar el día jueves 18 de junio desde el estadio Guadalajara, sede con capacidad máxima para 45 mil 664 aficionados en la Perla Tapatía.

Se estima comenzar el encuentro en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La Selección Nacional iguala en puntos con Corea del Sur pero es líder por la diferencia de goles y su objetivo contra los Tigres de Asia será ganar para asegurar plaza en la próxima ronda de esta Copa del Mundo.

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