A casi un año de chocar con el puente de Brooklyn, buque Cuauhtémoc de la Marina volverá a prácticas internacionales

A casi un año del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina (Semar) en el Puente de Brooklyn, el emblemático navío mexicano volverá a altamar para participar en prácticas internacionales y misiones de formación naval, tras recibir autorización del Senado.

Senado autoriza nuevo crucero de instrucción

Por unanimidad, el Senado de la República avaló la salida del Buque Escuela Cuauhtémoc (BE-01) con una tripulación de 332 elementos, quienes participarán en el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”, una de las principales prácticas internacionales de la Marina.

La travesía del Buque Cuauhtémoc se realizará del 15 de julio al 15 de octubre de 2026 y contempla un recorrido por puertos internacionales como Hawái, Alaska, Canadá y diversas ciudades de Estados Unidos, antes de regresar a Acapulco.

Este tipo de cruceros de instrucción naval forman parte de la preparación profesional de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes fortalecen sus conocimientos en navegación marítima, liderazgo naval y operaciones en altamar.

¿Cómo fue el accidente en Nueva York?

El regreso a las prácticas internacionales del Buque Cuauhtémoc ocurre tras el accidente del 17 de mayo de 2025, cuando el buque de la Marina de México impactó contra el Puente de Brooklyn en Nueva York durante maniobras de zarpe.

El choque del Buque Cuauhtémoc en Brooklyn provocó la muerte de dos cadetes y dejó más de 20 personas lesionadas, además de severos daños en los mástiles de la embarcación.

De acuerdo con reportes oficiales, el Buque Escuela Cuauhtémoc perdió el control durante la maniobra y retrocedió, lo que ocasionó que sus mástiles impactaran la estructura del puente, en uno de los incidentes más relevantes para la Secretaría de Marina en años recientes.

Regreso del Cuauhtémoc a misiones internacionales

La nueva misión del Buque Cuauhtémoc de la Semar marca su regreso a las misiones internacionales, la diplomacia naval y la formación de cadetes, luego de meses de investigaciones y reparaciones tras el accidente.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, considerado un “embajador flotante de México”, ha sido históricamente una plataforma clave para la proyección internacional de México y la capacitación de futuros mandos de la Marina de México.

Con este nuevo crucero de instrucción 2026, la Secretaría de Marina (Semar) busca retomar las actividades académicas navales y reforzar su papel como una escuela en el mar, consolidando la formación de las nuevas generaciones de marinos mexicanos.