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Oaxaca enfrenta desabasto de combustible tras bloqueo de la CNTE en instalación de Pemex

El cierre de la terminal de almacenamiento en Santa María El Tule ya provocó el cierre de al menos 16 gasolineras y compras de pánico en los Valles Centrales

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El bloqueo a la terminal de Pemex en Santa María El Tule ya provoca desabasto de combustible en los Valles Centrales de Oaxaca. Crédito: Inteligencia Artificial
El bloqueo a la terminal de Pemex en Santa María El Tule ya provoca desabasto de combustible en los Valles Centrales de Oaxaca. Crédito: Inteligencia Artificial

El cierre permanente de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa María El Tule ya provoca desabasto de combustible en los Valles Centrales.

Empresarios advierten que la crisis podría extenderse a decenas de estaciones de servicio si no se libera el acceso a las instalaciones.

Desabasto de gasolina en Oaxaca comienza a afectar a miles de usuarios

El bloqueo que mantiene la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en Santa María El Tule, comenzó a generar un serio problema de abastecimiento de combustible en los Valles Centrales de Oaxaca.

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La situación ya provocó el cierre de al menos 16 estaciones de servicio debido a la falta de gasolina y diésel, mientras que en otras se registraron largas filas de automovilistas que acudieron a cargar combustible ante el temor de un desabasto mayor.

La crisis de gasolina en Oaxaca se agudiza tras el cierre de la terminal de Pemex por parte de la CNTE. Crédito: Hoy Mx

De acuerdo con empresarios gasolineros, el problema se agravó desde el pasado 15 de junio, cuando los docentes endurecieron sus protestas e impidieron por completo la entrada y salida de pipas de la terminal de Pemex, principal punto de distribución para la región.

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Bloqueo permanente de Pemex agrava la crisis de combustible

Durante las primeras semanas de movilización magisterial, el bloqueo a las instalaciones era intermitente, permitiendo que las operaciones de suministro se realizaran durante las noches y madrugadas. Sin embargo, desde esta semana la protesta se mantiene de forma continua.

José Luis Ballesteros Melgar, presidente del Grupo de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), explicó que las estaciones están operando únicamente con los inventarios que tenían almacenados, los cuales suelen durar entre uno y tres días.

El bloqueo permanente en la terminal de Pemex en Santa María El Tule mantiene afectado el suministro de combustible en Oaxaca. REUTERS/Luis Cortes
El bloqueo permanente en la terminal de Pemex en Santa María El Tule mantiene afectado el suministro de combustible en Oaxaca. REUTERS/Luis Cortes

Al agotarse esas reservas, las gasolineras han comenzado a suspender operaciones de manera gradual. El dirigente empresarial alertó que, de continuar el cierre de la terminal, cerca de 90 estaciones podrían verse afectadas en los próximos días.

Compras de pánico generan largas filas en estaciones de servicio

La difusión de reportes sobre el desabasto provocó una reacción inmediata entre los consumidores.

Durante la tarde de este martes se observaron largas filas en diversas estaciones que aún contaban con combustible disponible.

En algunos casos, las gasolineras sólo ofrecían gasolina Magna o Premium, mientras que otras dejaron de prestar servicio por completo.

Compras de pánico se registran en Oaxaca ante el temor de desabasto de combustible. REUTERS/Henry Romero
Compras de pánico se registran en Oaxaca ante el temor de desabasto de combustible. REUTERS/Henry Romero

La demanda extraordinaria aceleró el consumo de los inventarios restantes y aumentó la preocupación entre automovilistas, transportistas y comerciantes.

Contexto del conflicto

  • La CNTE mantiene un paro laboral indefinido desde finales de mayo.Entre sus principales demandas está la abrogación de la Ley del ISSSTE y mejoras al sistema de pensiones.
  • El 15 de junio los docentes instalaron un bloqueo permanente en la terminal de Pemex de Santa María El Tule.
  • También realizaron movilizaciones en la caseta de San Pablo Huitzo y en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.
  • Más de 11 mil escuelas de educación básica permanecen sin actividades, según el magisterio.

Alertan por riesgos para servicios de emergencia y actividades económicas

El sector gasolinero advirtió que las afectaciones van más allá de los automovilistas particulares.

Una prolongación del bloqueo podría impactar actividades productivas, cadenas de distribución de mercancías y servicios esenciales.

Mano de persona con camisa azul sosteniendo una boquilla de gasolina verde, llenando un coche en una estación de servicio. Se ven palmeras y montañas bajo un cielo claro.
Alertan por riesgos en el funcionamiento de servicios de emergencia ante el desabasto de combustible en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales preocupaciones se encuentra el abastecimiento para ambulancias, patrullas, unidades de protección civil y vehículos destinados a la atención médica de emergencia.

Los Valles Centrales, donde se concentra una población superior a 1.1 millones de habitantes, dependen en gran medida de la terminal de Santa María El Tule para el suministro regular de combustibles.

Mientras tanto, autoridades estatales informaron que buscan alternativas para garantizar el abastecimiento y evitar que la crisis se extienda a toda la región.

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