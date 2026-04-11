Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

El asesinato y secuestro de los agentes habría ocurrido el pasado 6 de febrero del año 2020. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Óscar Raúl “N” en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de dos agentes federales ministeriales en Cuernavaca, Morelos.

Su arresto se produjo en cumplimiento de una orden de aprehensión, tras una investigación coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El caso se mantuvo bajo reserva hasta este viernes 10 de abril, cuando fue revelado en un informe presentado por el vocero oficial y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara.

Su captura ocurrió más de seis años después del crimen. Crédito: FGR

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 6 de febrero de 2020, cuando los agentes Williams de La Cruz Chong, originario del Estado de México, e Ismael Ruiz Rodríguez, de la Ciudad de México, fueron atacados a balazos por un grupo criminal en Cuernavaca. Tras la balacera, uno de los agentes falleció y el otro fue secuestrado por los criminales, entres los que presuntamente estaba Óscar Raúl “N”.

La FGR obtuvo orden de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado

Una investigación liderada por el Ministerio Público Federal permitió a la FGR acreditar la probable responsabilidad de Óscar Raúl “N” en los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

La detención se realizó en la colonia Industrial El Palmito, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el sujeto fue localizado tras exhaustivas labores de inteligencia y seguimiento.

Luego de su arresto, el presunto asesino fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para el inicio del proceso correspondiente.

La FGR compartió imágenes del traslado de Óscar Raúl "N". Crédito: FGR

El ataque que derivó en la muerte de los agentes ocurrió cuando integrantes de un grupo criminal agredieron con armas de fuego de alto calibre a personal policial de la Fiscalía.

En el lugar, uno de los agentes perdió la vida y el segundo fue privado de la libertad a bordo de una camioneta. Horas después, la unidad fue localizada con armas largas en su interior y el agente sin vida.

El vocero oficial, Ulises Lara, reiteró que la institución mantiene la coordinación permanente con instancias de seguridad federales y estatales para combatir la impunidad en casos de ataques contra servidores públicos.

Otros hechos informados por la FGR

Durante el mismo informe, la FGR dio a conocer la detención de Josué Raúl “N”, señalado por su probable participación en delitos de abuso sexual infantil y trata de personas agravada.

En este caso, la investigación inició a partir de una denuncia presentada por la Embajada de Australia, que reportó la existencia de material de abuso sexual producido en el estado de Yucatán y compartido en julio de 2023.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con autoridades australianas, detectó que el detenido habría utilizado redes sociales durante aproximadamente diez años para enganchar a niñas, niños y adolescentes, videograbarlos en actos sexuales y vender el material en una red social.

Detenido por abuso infantil y trata de personas en Yucatán. Crédito: FGR

El Ministerio Público Federal ejecutó la orden de aprehensión en un domicilio de la colonia Mulchechén, en Kanasín, donde aseguraron tabletas, celulares, tarjetas SIM, Micro SD y el inmueble.

En audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación contra Josué Raúl “N” por trata de personas agravada, bajo la hipótesis de inducir a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

Este fue el domicilio cateado en Yucatán. Crédito: FGR

El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el imputado permanece en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán. Aún no ha sido definida la posible vinculación a proceso del detenido porque su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.