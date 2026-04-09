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Renuncia secretario de Gobierno de Baja California: va por la gubernatura en 2027

Se convierte en el primer funcionario estatal en dejar su cargo y entrar al proceso de elección por Morena

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Renuncia Alfredo Álvarez Cárdenas Baja California Elecciones 2027 gubernatura
Alfredo Álvarez Cárdenas va por la candidatura de la gubernatura de Baja California en 2027 (especial)

La carrera rumbo a las elecciones de 2027 en Baja California comenzó a tomar forma con la renuncia de Alfredo Álvarez Cárdenas a la Secretaría General de Gobierno, convirtiéndose en el primer funcionario estatal en separarse de su cargo con miras a competir por la gubernatura.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, luego de concluir su conferencia mañanera. En su mensaje, la mandataria confirmó que Álvarez Cárdenas le comunicó su intención de participar en el proceso electoral venidero.

“Me ha informado su intención de participar en el próximo proceso electoral”, expresó la titular del Ejecutivo estatal, marcando así el inicio de los movimientos políticos más visibles dentro de su administración rumbo a la sucesión gubernamental.

Confirma aspiraciones en video

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El nuevo secretario de Gobierno de Baja California es Juan José Pon Méndez (@MarinadelPilar/X)

Por su parte, Alfredo Álvarez ya había dejado entrever sus aspiraciones en semanas anteriores, cuando fue cuestionado por medios de comunicación sobre su posible participación en la contienda interna de Morena. En ese momento, no descartó su interés, lo que hoy se confirma al publicar un video en redes sociales.

La renuncia ocurre en un contexto de creciente actividad política en Baja California, donde diversos perfiles de Morena han intensificado su presencia tanto en redes sociales como en territorio. Esto, ante la expectativa de que el partido defina próximamente a los aspirantes que participarán en la encuesta interna para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura.

De acuerdo con la dirigencia nacional del partido, el proceso interno contempla la selección de seis perfiles: tres mujeres y tres hombres, quienes serán medidos mediante encuestas para determinar al abanderado o abanderada rumbo a los comicios de 2027.

Analistas políticos consideran que la salida de Álvarez Cárdenas podría detonar una serie de renuncias en cascada dentro del gabinete estatal, conforme otros funcionarios con aspiraciones electorales decidan separarse de sus cargos para cumplir con los lineamientos internos de Morena.

Además, este movimiento también refleja el adelanto de los tiempos políticos en la entidad, donde la competencia interna dentro del partido guinda se perfila como uno de los principales focos de atención, dada la relevancia de Baja California en el mapa político nacional.

Cabe señalar que Morena ha mantenido el control de la gubernatura en la entidad en los últimos años, por lo que el proceso interno será clave para definir la continuidad del proyecto político encabezado por Ávila Olmeda.

Juan José Pon Méndez, nuevo secretario de Gobierno

En tanto, la salida de Álvarez Cárdenas, la gobernadora designó al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, al Mtro. Juan José Pon Méndez, quien deberá darle continuidad a la gobernabilidad y la coordinación política en Baja California.

“El Mtro. Juan José Pon Méndez, un hombre comprometido con la transformación del Estado tendrá la encomienda de dar continuidad al trabajo ahora desde la Secretaría General de Gobierno y seguir dando resultados en favor del pueblo bajacaliforniano”, expresó la gobernadora.

Con este escenario, el camino hacia 2027 comienza a delinearse con mayor claridad, mientras los aspirantes afinan estrategias y buscan posicionarse ante la ciudadanía y las estructuras partidistas. La renuncia del ahora exfuncionario marca, sin duda, el arranque de una contienda que se anticipa intensa y decisiva para el futuro político del estado.

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