México

Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

De acuerdo con información oficial, se decomisaron aproximadamente 265 kilográmos de la droga

Guardar
La Marina realizó una operación marítima en conjunto con la FGR y con la SSPC. (Cortesía)
La Marina realizó una operación marítima en conjunto con la FGR y con la SSPC. (Cortesía)

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, realizó una operación marítima en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que se aseguró una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilográmos de presunta cocaína, así como bidones de diversas capacidades que contenían presunto combustible para abastecer la misma embarcación.

Por medio de un comunicado, se informó que el aseguramiento se realizó a través de un seguimiento marítimo que inició a 66 millas náuticas (aproximadamente 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y terminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Esto, con información de inteligencia y mediante el despliegue de una embarcación tipo defender y aeronaves, con las que el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso aproximado es de 265 kilogramos.

Esto, de acuerdo con las autoridades, representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos, al tiempo que se evitó que que más de 530 mil dosis de esa droga llegaran a la sociedad. Los paquetes asegurados serán puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación.

Dichas acciones forman parte de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

La droga fue incautada en una embarcación pequeña. (Cortesía)
La droga fue incautada en una embarcación pequeña. (Cortesía)

Marina incauta 650 kg de cocaína y detiene a seis personas

Apenas el pasado 30 de marzo, la Marina detuvo a seis personas a bordo de una embarcación con 650 kilos de cocaína, a más de 112 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, ubicado en el pacífico mexicano.

La mercancía fue incautada en el marco de operativos marítimos desplegados por las fuerzas de seguridad, quienes localizaron a seis personas en una embarcación pequeña con la mercancía ilícita gracias a información de inteligencia facilitada por Estados Unidos.

Les incautaron cuatro bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, así como 350 litros de combustible, según las autoridades.

Temas Relacionados

MarinaMichoacáncocaínanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Galletitas de zanahoria y coco: saciantes, bajas en azúcar y ricas en betacarotenos

Te decimos la receta completa para que la prepares fácil desde casa

Galletitas de zanahoria y coco: saciantes, bajas en azúcar y ricas en betacarotenos

Sheinbaum afirma que BlackRock busca invertir en México tras reunión en Palacio Nacional: “Ven grandes oportunidades”

La mandataria destacó que el país tiene oportunidades importantes en materia de inversión extranjera, así lo comentó el empresario estadounidense

Sheinbaum afirma que BlackRock busca invertir en México tras reunión en Palacio Nacional: “Ven grandes oportunidades”

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Un comentario que parecía olvidado regresa al centro de la conversación y reabre una vieja controversia entre el conductor y la actriz

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Pati Chapoy pide disculpas en medio de ataques contra conductores de Ventaneando por respaldo a El Patrón

Linet Puente denunció haber recibido amenazas debido a su vínculo laboral con el exluchador de la WWE, actualmente procesado por cargos de violencia de género

Pati Chapoy pide disculpas en medio de ataques contra conductores de Ventaneando por respaldo a El Patrón

Cayó líder de “Los Medina”, nueva célula narco en Ocotlán de Morelos, Oaxaca: le incautaron granadas, drogas y armas

La Fiscalía de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad capturaron a este objetivo prioritario que quedó el lugar del líder anterior alias “El Contador”, capturado en noviembre pasado mientras secuestraba a una mujer

Cayó líder de “Los Medina”, nueva célula narco en Ocotlán de Morelos, Oaxaca: le incautaron granadas, drogas y armas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: caen tres sujetos por el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Pati Chapoy pide disculpas en medio de ataques contra conductores de Ventaneando por respaldo a El Patrón

Quién es Alexander Ramírez, influencer que asegura sostuvo una relación amorosa con Juan de Dios Pantoja

Presunto ex novio de Juan de Dios Pantoja reaparece y revela nuevos videos de su supuesto amorío: “Me besaba”

Cristian Castro sorprende a su hija Rafaela con un emotivo regalo de cumpleaños

DEPORTES

Nery Castillo, ex jugador de la Selección Mexicana revive su dolor tras muerte de Lucescu y recuerda el rencor que le guardó

Nery Castillo, ex jugador de la Selección Mexicana revive su dolor tras muerte de Lucescu y recuerda el rencor que le guardó

Nicole Pérez se integra a la selección mexicana para los partidos clasificatorios en CONCACAF

Detienen en Ecuador a exjugador de los Dorados de Sinaloa por robo a mano armada

Cody Ponce, pitcher mexicano de los Toronto Blue Jays, se perderá el resto de la temporada en MLB por una lesión del ligamento cruzado

Nicolás Larcamón asume la culpa tras la caída de Cruz Azul ante LAFC