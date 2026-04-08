Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

La Marina realizó una operación marítima en conjunto con la FGR y con la SSPC. (Cortesía)

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, realizó una operación marítima en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que se aseguró una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilográmos de presunta cocaína, así como bidones de diversas capacidades que contenían presunto combustible para abastecer la misma embarcación.

Por medio de un comunicado, se informó que el aseguramiento se realizó a través de un seguimiento marítimo que inició a 66 millas náuticas (aproximadamente 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y terminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Esto, con información de inteligencia y mediante el despliegue de una embarcación tipo defender y aeronaves, con las que el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso aproximado es de 265 kilogramos.

Esto, de acuerdo con las autoridades, representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos, al tiempo que se evitó que que más de 530 mil dosis de esa droga llegaran a la sociedad. Los paquetes asegurados serán puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación.

Dichas acciones forman parte de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

La droga fue incautada en una embarcación pequeña. (Cortesía)

Marina incauta 650 kg de cocaína y detiene a seis personas

Apenas el pasado 30 de marzo, la Marina detuvo a seis personas a bordo de una embarcación con 650 kilos de cocaína, a más de 112 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, ubicado en el pacífico mexicano.

La mercancía fue incautada en el marco de operativos marítimos desplegados por las fuerzas de seguridad, quienes localizaron a seis personas en una embarcación pequeña con la mercancía ilícita gracias a información de inteligencia facilitada por Estados Unidos.

Les incautaron cuatro bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, así como 350 litros de combustible, según las autoridades.