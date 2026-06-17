La nueva piel del puente más antiguo de París y el giro del arte urbano, de la subversión al espectáculo

Creando una ilusión montañosa a partir del puente más antiguo de París

Han pasado más de 40 años desde que el artista conocido como Christo envolvió el Pont Neuf con una tela color arena, dando inicio a una era de proyectos de arte urbano de gran escala. Ahora, el querido puente, el más antiguo de París, vuelve a estar cubierto, esta vez con enormes extensiones de tela inflada que simulan una cadena montañosa sobre su elegante estructura.

Desde el lunes y hasta el 28 de junio, los visitantes pueden cruzar el renovado Pont Neuf a través de una caverna donde la iluminación tenue y una banda sonora ambiental crean una “realidad aumentada”, según JR, el artista urbano francés —semi anónimo— y autoproclamado discípulo de Christo, responsable del proyecto.

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“Entrás en un lugar donde sentís que estás en un capullo, como en el vientre de tu madre”, declaró JR, quien llegó a la entrevista en bicicleta eléctrica, con su característico sombrero y gafas oscuras. “Es fascinante”.

Desde el lunes y hasta el 28 de junio, los visitantes pueden cruzar el renovado Pont Neuf a través de una caverna donde la iluminación tenue y una banda sonora ambiental

Quedará en manos del público que hace fila para ingresar a la caverna juzgar el resultado. (La entrada es gratuita). Para JR —nacido en un suburbio de París, residente en Nueva York y conocido por sus espectáculos de arte público de California a Italia— la inauguración marca el final de un proceso accidentado.

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El 2 de junio, fuertes vientos arrancaron la tela de la parte superior de la instalación, retrasando la apertura más de una semana mientras se realizaban reparaciones. El incidente recuerda otro proyecto de Christo, el Valley Curtain, en Colorado, donde el viento destruyó la tela horas después de instalarla en 1972.

El uso de aire es clave en la formación rocosa simulada del Pont Neuf. JR —seudónimo— explicó que inflar la tela le permitió crear una estructura que habría sido demasiado pesada, cara y lenta de construir si se hubiera colgado sobre 120 metros de andamios metálicos.

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JR, el artista urbano francés —semi anónimo— y autoproclamado discípulo de Christo, responsable del proyecto

La idea de usar aire provino de Vladimir Yavachev, sobrino de Christo y guardián de su legado, quien trabajó junto con su tío y la esposa de este, Jeanne-Claude, en muchas instalaciones famosas, entre ellas “The Gates” en Central Park y el Arco de Triunfo envuelto en París. Christo, fallecido en 2020, ya había experimentado con modelos inflables.

Yavachev impulsó el proyecto de JR como parte de una serie de homenajes a las grandes obras de Christo. “Para el Pont Neuf”, dijo Yavachev, “pensé que sería bueno invitar a otro artista a hacer su propia interpretación”.

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¿Le habría gustado a Christo? “No quisiera decirlo”, respondió Yavachev. “JR es un artista. Lo último que hay que hacer es interferir con la idea de un artista”.

El uso de aire es clave en la formación rocosa simulada

JR reconoció que, en este caso, no fue necesario luchar tanto para obtener permisos. Las exhibiciones de arte público ya no resultan subversivas. De hecho, tras cuatro décadas, se consideran una vía segura para atraer publicidad y turismo.

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Muchos de los funcionarios parisinos que autorizaron “La caverna del Pont Neuf”, como se llama esta muestra, recordaban con afecto la versión original de Christo, aunque los peatones a veces tropezaban con la tela extendida sobre el puente.

JR aseguró que, al igual que Christo, no aceptó dinero público para la instalación, financiándola con la venta de sus obras y alianzas corporativas. En este caso, los patrocinadores incluyen Salesforce y Bloomberg Connects.

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JR aseguró que, al igual que Christo, no aceptó dinero público para la instalación, financiándola con la venta de sus obras y alianzas corporativas

Snap, la empresa creadora de Snapchat, diseñó el programa de “realidad aumentada” en su estudio de París. Los visitantes, con gafas especiales o mediante una app, pueden ver personas, animales y otras imágenes proyectadas sobre las paredes de la caverna.

Para la banda sonora, JR convocó a Thomas Bangalter, músico y productor francés, exintegrante de Daft Punk. Hay incluso un componente olfativo: la casa francesa Odore Scola creó una fragancia que, según afirma, evoca el olor natural de una caverna.

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Aunque JR domina el autopromocionarse y no se opone a la mercadotecnia —siempre que sea con clase—, afirmó que no lanzará una línea de ropa relacionada. “Es una obra de arte y no puede ser una plataforma para vender camisetas”, dijo. “¿Me entendés?”.

Las reacciones han sido diversas

¿Qué tipo de arte es, exactamente? Varias creaciones anteriores de JR —como la pirámide del Louvre o la fachada de la Ópera de París— jugaron con el trompe l’oeil. En Roma y Florencia, simuló pelar muros de edificios antiguos, sugiriendo los interiores.

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Con el Pont Neuf, la idea es vincular pasado y presente. Las rocas representan las que se extrajeron para construir el puente en 1607. Según JR, la caverna evoca miedos primigenios a la oscuridad, pero también sensaciones de refugio y cobijo. Además, alude al aislamiento de la era digital, en la que las personas habitan sus propias cavernas electrónicas.

“Crecí entre cemento; no conozco las cavernas”, dijo JR. “Pero hay algo que me conecta, desde lo más profundo de mis raíces, igual que conecta a todos”.

Con el Pont Neuf, la idea es vincular pasado y presente

Las reacciones han sido diversas. Un locutor francés retirado calificó el proyecto de “gruta brutalista”, mientras que un espectador lo consideró original y bello.

“Lo encuentro muy original y hermoso”, afirmó Dominique Vendeville, de 76 años, quien recordó cómo la intervención de Christo convirtió el puente en una especie de sala de estar para la ciudad. “Creo que esto reunirá a la gente de esa manera”.

“Es original, pero no hermoso”, opinó su pareja, Laurent de la Chaux, de 80 años.

Vendeville desestimó la crítica de su compañero. “Es un hombre mayor”, dijo encogiéndose de hombros, “y es francés”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: The New York Times / Elliott Verdier]