Vinculan a proceso a María “N”, colombiana detenida con 14 botellas de cocaína líquida en el AICM

María "N" permanecerá en prisión durante el plazo de investigación complementaria dictado por un juez. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de María “N”, ciudadana colombiana, por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de introducción de narcóticos al país.

El pasado 2 de abril, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a la mujer en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que personal de seguridad detectó anomalías en su equipaje durante una revisión por rayos X.

La detenida arribó en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

Las autoridades le aseguraron aquel día 14 botellas, cuyo contenido dio positivo a cocaína líquida en una prueba presuntiva. Tras el peritaje correspondiente, la FGR señaló que contenían un volumen total de 2 litros 398 mililitros de droga. Esta cantidad quedó bajo resguardo de la FGR como parte de la carpeta de investigación iniciada.

Estos envases también fueron asegurados por las autoridades. Crédito: FGR

El Ministerio Público de la Federación presentó la imputación ante un juez de control, quien dictó prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En los reportes oficiales no fue revelado en qué reclusorio cumplirá su proceso María “N”.

Esto se supo el día de su arresto

El 2 de abril, autoridades mexicanas detuvieron a una mujer de nacionalidad colombiana en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras detectar cocaína oculta en envases que aparentaban ser productos de cuidado personal.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el área de Aduanas.

Elementos federales resguardando a la mujer detenida. Crédito: Marina

Durante la inspección de rutina, personal de seguridad seleccionó a la pasajera, proveniente de un vuelo comercial de Bogotá, para revisar su equipaje.

En la maleta encontraron botellas de shampoo, lociones corporales, atomizadores y un frasco de suero facial, los cuales, al ser analizados con equipos especializados, dieron positivo a clorhidrato de cocaína.

En el reciente informe de la FGR, la institución señala que fueron aseguradas 14 botellas de shampoo, sin embargo, las imágenes compartidas desde el arresto revelaron que se trata de diferentes productos en los que se escondió la droga.

Los recipientes estaban acondicionados para simular productos cosméticos y así evadir los controles de seguridad en la terminal aérea.

Recientes decomisos en el AICM

En fechas recientes, autoridades federales han realizado diversos aseguramientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este mismo día, personal de la Secretaría de Marina decomisó un cargamento de cigarros ilegales valuado en más de 9 millones de pesos.

La mercancía se encontraba en varias cajas de cartón durante una revisión en el área de carga de la terminal aérea.

El cargamento con cigarrillos fue inspeccionado por binomios caninos. Crédito: Marina

De acuerdo con los reportes, los elementos navales detectaron irregularidades durante la inspección de rutina y, al revisar los paquetes, encontraron miles de cajetillas que no contaban con documentación que acreditara su legal procedencia.

En total fueron aseguradas un millón 848 mil unidades de cigarros.