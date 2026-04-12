México

Identifican al trabajador localizado sin vida en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa

El cuerpo del hombre de 33 años fue rescatado el pasado 8 de abril

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Rescate en mina de El Rosario Sinaloa
Foto: CNPC

El cuerpo de Abraham Aguilera Aguilera fue identificado este 11 de abril tras ser rescatado sin vida de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Aguilera, originario de Guanajuato, fue el tercer minero encontrado desde el inicio del operativo de búsqueda, después del derrumbe que ocurrió el 25 de marzo.

Las autoridades rescataron el cuerpo de Aguilera la noche del 8 de abril, luego de trabajos coordinados entre cuerpos de rescate, fuerzas federales y estatales.

El proceso de identificación del cuerpo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). El cuerpo de Abraham se encontraba en el Servicio Médico Forense de la entidad, donde fueron realizados los análisis correspondientes para conocer su identidad, esto con ayuda de muestras sanguíneas de familiares.

Los primeros dos mineros extraídos de la mina salieron con vida y posteriormente fue localizado el cuerpo de Aguilera, mientras que uno más permanece atrapado en el interior, de acuerdo con la información proporcionada por la CNPC.

Según los reportes, el Comando Unificado mantiene el acompañamiento con familiares de la víctima y ofrecerá apoyo institucional durante todo el proceso.

Anuncio y rescate del cuerpo de Abraham aguilera

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la conferencia mañanera del 8 de abril el hallazgo sin vida de un tercer minero luego de trece días de labores de rescate:

“Se localizó a un tercer trabajador, lamentablemente sin signos vitales”, afirmó.

La recuperación del cuerpo ocurrió la noche del 8 de abril y fue trasladado a la superficie para su identificación formal ante la autoridad ministerial. El operativo incluyó el uso de maquinaria y equipo especializado para remover escombros y apuntalar los túneles. Posteriormente las autoridades informaron que los trabajos de rescate del minero fallecido concluyeron a las 19:43 horas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Instituciones estatales y federales han reiterado que las acciones de búsqueda no se detienen para poder encontrar al último trabajador en el sitio.

Información en desarrollo...

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