La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

El Tricolor llega a Guadalajara tras superar a Sudáfrica en el Azteca y este jueves buscará la cima del Grupo A ante los surcoreanos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana llegó a Guadalajara con el objetivo de consolidar el liderato del Grupo A en el Mundial 2026 este 18 de junio.

El traslado se realizó tras vencer a Sudáfrica en la inauguración y llevar su concentración en el Centro de Alto Rendimiento, bajo la expectativa de un ambiente único en la Perla Tapatía y el reto logístico de cambiar de sede, decisión tomada por la FIFA.

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El Tri se jugará el liderato del Grupo A del Mundial 2026 ante una Corea del Sur que lo iguala en puntos. REUTERS/Hannah Mckay

El contexto local y la logística mundialista han generado polémica y entusiasmo. La afición se movilizó en masa, mientras el gobierno estatal suspenderá clases para facilitar la asistencia y seguimiento del partido, que alberga por primera vez al Tri como local en una Copa del Mundo.

La afición de Guadalajara recibe al Tri con fiesta y mariachi

El arribo del Tricolor se vivió como una auténtica fiesta:

Cientos de aficionados y familias reunidas por horas en las inmediaciones del hotel de concentración .

Grupos de mariachis , cánticos y pancartas con mensajes para los jugadores, especialmente dirigidos a aquellos que militan en Chivas .

Manifestaciones de cariño hacia ‘La Hormiga’ González , quien recibió ovaciones y mensajes especiales.

Operativo de seguridad encabezado por la policía de Jalisco, que acompañó el trayecto desde el aeropuerto.

Cientos de aficionados esperaron al Tri en el hotel de concentración en la Perla Tapatía con mariachis, cánticos y pancartas para los jugadores. REUTERS/Ivan Arias

El clima festivo se vivió tanto fuera como dentro del hotel. El público tapatío demostró su respaldo incondicional, tiñendo la ciudad de verde en vísperas del duelo ante Corea del Sur.

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La Selección Mexicana afina detalles en el CAR antes de viajar a la Perla Tapatía

La Selección Mexicana cerró su preparación en el CAR:

Entrenamiento con ejercicios tácticos en césped idéntico al del Estadio Guadalajara , por indicación de la FIFA .

Javier Aguirre habría ajustado la alineación inicial, colocando a Edson Álvarez como central y contemplando variantes como Gilberto Mora de titular.

Javier Aguirre habría ajustado la alineación, con Edson Álvarez como central y la opción de Gilberto Mora como titular. REUTERS/Raquel Cunha

El traslado al Aeropuerto Felipe Ángeles fue escoltado por autoridades y permitió al equipo convivir brevemente con seguidores, en contraste con ediciones anteriores donde la Selección permanecía aislada.

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México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Luego del debut ante Sudáfrica y República Checa, el Estadio Guadalajara está listo para la segunda fecha:

Una sede con aforo oficial para 45 mil 664 aficionados y suspensión de clases el día del partido.

Horario de inicio a las 19:00 horas del jueves 18 de junio .

Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar su primer encuentro en la fase de grupos.

La clasificación y el liderato del Grupo A si se obtiene la victoria están en juego.

El Estadio Guadalajará recibirá por primera vez a la Selección Nacional como local en una Copa del Mundo. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la expectativa crece entre la afición nacional. El respaldo masivo y la logística especial marcan la previa de un juego que será decisivo para el Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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