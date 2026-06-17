Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

El músico estadounidense murió a los 32 años en un accidente aéreo en Río de Janeiro mientras presentaba su cuarto álbum, Love You Madly Hate You Badly. SUZANNE CORDEIRO / AFP

La noticia del fallecimiento de Oliver Tree ha causado conmoción entre miles de seguidores en diferentes partes del mundo.

El carisma y la propuesta musical del artista estadounidense lograron trascender fronteras, conectando con una base de fanáticos amplia y diversa, especialmente en México, donde su presencia dejó una huella notable.

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El accidente que terminó con la vida del cantante ocurrió en Brasil, en circunstancias que aún se investigan.

Entre las víctimas del siniestro aéreo se encontraban también el youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, además de otras personas que acompañaban al músico en su gira por Latinoamérica.

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La noticia se difundió rápidamente y, en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y tristeza.

Quién era Oliver Tree y cómo construyó un vínculo único con el público

Oliver Tree Nickell fue un cantante, productor y creador visual originario de Santa Cruz, California.

Con apenas 32 años, alcanzó notoriedad por su estilo extravagante, su humor irreverente y su capacidad para fusionar el pop, el rock alternativo y la cultura digital en propuestas que resultaron irresistibles para millones de jóvenes.

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El artista se destacó por éxitos como “Life Goes On”, “Miss You”, “Alien Boy” y “Worth Nothing”, canciones que lograron grandes cifras en plataformas digitales.

Además acumuló más de 17 millones de seguidores en TikTok, seis millones en YouTube y once millones de oyentes mensuales en Spotify.

Su discografía incluye álbumes como Ugly Boy (2020), Cowboy Tears (2022), Alone in a Crowd (2023) y el reciente Love You Madly Hate You Badly.

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Más allá de la música, Tree fue reconocido por su imagen inconfundible —el icónico corte de pelo en tazón y sus atuendos coloridos— y por su participación en tendencias virales.

Su enfoque creativo lo llevó incluso a conseguir un récord Guinness al construir el patinete más grande del mundo. Sus shows eran descritos como una “loca fiesta de disfraces” donde la broma y el hit se entrelazaban.

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Durante su carrera, colaboró con figuras de la talla de David Guetta y dejó huella en la industria musical y digital.

Personalidades como Diplo, Kid Cudi y Bebe Rexha manifestaron públicamente su admiración y dolor tras su partida.

Tree también sobresalió por su actitud de “hazlo tú mismo”, produciendo y grabando música en condiciones poco convencionales y defendiendo la libertad creativa por encima de las tendencias comerciales.

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Para sus seguidores, Oliver Tree representó un símbolo de autenticidad y de ruptura con lo establecido en el panorama del pop y el entretenimiento global.

Con apenas 32 años, alcanzó notoriedad por su estilo extravagante, su humor irreverente y su capacidad para fusionar el pop, el rock alternativo y la cultura digital en propuestas que resultaron irresistibles para millones de jóvenes. (Instagram/@olivertree)

El vínculo de Oliver Tree con México

La relación de Oliver Tree con México se fortaleció especialmente durante sus últimas visitas al país.

El artista no solo ofreció conciertos, sino que también convivió con creadores de contenido y figuras del entretenimiento local, como el influencer Aaron Mercury.

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Ambos compartieron momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, desde videos caseros hasta presentaciones conjuntas en escenarios.

Uno de los episodios más recordados por sus seguidores fue la colaboración de Tree con el Dr. Simi, el icónico personaje de la cultura popular mexicana.

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Semanas antes de su muerte, ambos protagonizaron un video bailando al ritmo de “Miss You” en las calles de la Ciudad de México.

La conexión entre Tree y el Dr. Simi no se limitó a las redes sociales; el personaje participó en actividades vinculadas a uno de los conciertos del músico, reforzando la cercanía del artista con la cultura local.

Fanáticos mexicanos llegaron a afirmar en sus mensajes de despedida que Oliver Tree “ya era mexicano”, resaltando el cariño y la integración que demostró durante su estancia.

Durante esa visita, Tree también paseó por lugares emblemáticos como Chapultepec, lució artesanías típicas y se sumó a bromas y tendencias locales.

Adoptó el apodo de “Oliver Árbol”, intentó hablar español y mostró en todo momento su disposición para acercarse a la vida cotidiana del país, lo que le permitió conectar con nuevas audiencias y consolidar un lazo especial con México.

Estos momentos espontáneos, sumados a su genuino interés por la cultura y su sentido del humor, hicieron que el paso de Oliver Tree por México dejara una huella profunda tanto en redes sociales como en quienes compartieron esos días con él.

Uno de los episodios más recordados por sus seguidores fue la colaboración de Tree con el Dr. Simi, el icónico personaje de la cultura popular mexicana. (RS)

Fecha y lugar del homenaje a Oliver Tree en CDMX

Tras conocerse el desenlace fatal, la comunidad de admiradores en México comenzó a manifestar su pesar y a organizarse para darle un último adiós.

El impacto de la pérdida se tradujo en la necesidad de compartir el duelo, de recordar la trayectoria del músico y de celebrar los instantes de alegría que dejó a su paso.

En redes sociales surgieron iniciativas espontáneas para rendir tributo a Oliver Tree.

El homenaje está programado para el sábado 20 de junio a las 15:00 horas, en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

La convocatoria invita a los asistentes a llevar flores, dibujos, cartas, ilustraciones, pancartas y pequeños regalos simbólicos relacionados con Oliver Tree.

El evento en memoria del artista Oliver Tree se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución el 20 de junio a las 3:00 P.M. (Facebook)

La finalidad es construir un ambiente de agradecimiento y memoria, donde cada fan pueda expresar el significado personal que tuvo la obra del músico en su vida.

El homenaje en la Ciudad de México no será solo una despedida, sino también una celebración colectiva del legado y la conexión única que Oliver Tree logró construir con sus seguidores.

En cada recuerdo, queda el testimonio de un artista que supo traspasar fronteras y dejar huella en la memoria de su público.