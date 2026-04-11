México

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Seis personas fueron detenidas tras el cateo en un inmueble utilizado como punto de distribución de drogas

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Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por las autoridades y presentados ante el ministerio público. Crédito: FGE
Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por las autoridades y presentados ante el ministerio público. Crédito: FGE

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este sábado 11 de abril que agentes de investigación, acompañados por fuerzas federales y estatales, lograron desarticular a una banda identificada como "Los Ingobernables", dedicada a la venta de drogas y robo a transeúnte en el oriente de la capital del estado.

El operativo se realizó el pasado 10 de abril de tras una serie de denuncias anónimas y seguimientos de inteligencia, apuntando a un inmueble ubicado en la colonia El Porvenir, el cual, según los datos oficiales, era empleado como punto de distribución y almacén de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 56 dosis de crack -también conocido como piedra-, 12 de cocaína, 30 de cristal y 35 de heroína, además de una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana y dos básculas presuntamente utilizadas para el pesaje de drogas.

Seis personas fueron detenidas en el dispositivo de seguridad y fueron identificadas con los siguientes nombres:

  • Alejandro “N”
  • Higo Alberto “N”
  • Alan “N”
  • Geovanni “N”
  • Álvaro “N”
  • Angélica “N”

Las seis personas identificadas como integrantes de la banda fueron puestas a disposición del Ministerio Público estatal.

La investigación detectó el uso de una casa como centro de operaciones

La estructura de Los Ingobernables se consolidó mediante el uso de una vivienda que servía tanto de refugio como de centro logístico.

Según el informe oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los integrantes utilizaban ese sitio como base para almacenar, fraccionar y distribuir narcóticos, además de organizar actividades relacionadas con el robo a transeúnte en la zona oriente de la ciudad.

Esta vivienda era la utilizada por "Los Incorregibles". Crédito: Google Maps
Esta vivienda era la utilizada por "Los Incorregibles". Crédito: Google Maps

Reportes de medios nacionales como N+ confirmaron que la casa se encuentra en la colonia El Porvenir, específicamente sobre la calle Carrillo puerto. frente a la entrada del inmueble se encuentra una capilla a la Virgen de Juquila.

Las autoridades verificaron denuncias previas y realizaron vigilancia discreta para confirmar los movimientos en la propiedad señalada.

El despliegue de la FGE para cumplimentar la orden de cateo contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

En el lugar se encontraron elementos que refuerzan la hipótesis de una operación sistemática y continua de narcomenudeo.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Tras el aseguramiento de sustancias y la captura de los seis individuos, la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que la investigación sigue abierta para establecer la posible participación de más personas en esta célula delictiva, sin embargo, en el comunicado oficial del caso afirmaron que se desarticuló a “Los Ingobernables”.

Los indicios recopilados durante el cateo serán incorporados a la carpeta de investigación para sustentar las imputaciones correspondientes.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de cada uno de los detenidos en los próximos días, mientras se realiza el análisis de la evidencia y se evalúa la procedencia de nuevas diligencias en torno a la banda.

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