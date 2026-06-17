Juicio por Loan Peña: en la segunda jornada del debate se espera el testimonio de los padres del niño

José Peña y María Luisa Noguera, el padre y la madre de Loan

Enviado especial a Corrientes.— Después de una primera jornada marcada por sucesivos cuartos intermedios, discusiones procesales y situaciones inesperadas, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles uno de sus momentos más sensibles. Será cuando declaren los padres del niño ante el Tribunal Oral Federal, integrado por Fermín Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte.

María Luisa Noguera y José Peña, cuentan con la representación de María Belén Russo Cornara, quien asumió el patrocinio luego de la renuncia de Fernando Burlando. Siempre que los tiempos lo permitan, y según lo previsto por el cronograma de testigos, también podría testificar Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan y una de las personas que participó activamente de la búsqueda desde las primeras horas posteriores a su desaparición en el paraje El Algarrobal, en Corrientes.

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La declaración de la madre y el padre de Lian será relevante porque permitirá reconstruir cómo transcurrió aquella jornada del 13 de junio de 2024, el vínculo del niño con las personas que participaron del almuerzo en la casa de Catalina Peña y los primeros momentos de la búsqueda, cuando todavía se creía que el menor podía haberse perdido en la zona rural de 9 de Julio.

Después del almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña, nunca más se lo vio a Loan

En forma previa, el Tribunal Oral Federal deberá completar los trámites procesales pendientes de la primera jornada. Es que, el martes 16, cuando se abrió el debate, los inconvenientes organizativos, la demora en el comienzo de la audiencia y los problemas generados por la ausencia del acusado Esteban Federico Rossi Colombo impidieron que se cumpliera con todo el cronograma previsto.

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La idea original era que durante la primera jornada se leyeran los resúmenes de los dos requerimientos de elevación a juicio preparados por la fiscalía. En el primero están contenidas las acusaciones contra quienes participaron del almuerzo familiar, la última reunión en la que Loan fue visto antes de desaparecer. En el segundo figuran los cargos contra la denominada “banda del hotel”, el grupo que se presentó como integrante de la Fundación Lucio Dupuy y que, según la acusación, buscó desviar la investigación e impedir el esclarecimiento del caso.

Sin embargo, el tribunal solo logró completar la lectura de la acusación contra el denominado “grupo del almuerzo”. La exposición de los cargos contra los integrantes de la banda del hotel quedó pendiente para este miércoles, cuando la audiencia se reanude a las 9.30.

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El debate se lleva adelante en un salón del Escuadrón de Gendarmería 48 bajo un fuerte operativo de seguridad (Juan Bracco)

La lectura de la acusación contra los siete imputados del primer expediente demandó prácticamente toda la jornada del martes. Este miércoles, la secretaria del tribunal, Estefanía Acosta, y la funcionaria Anahí Vassel deberán exponer las circunstancias y los cargos atribuidos a los diez acusados restantes.

Durante la primera audiencia hubo planteos de un grupo de abogados defensores para que esa lectura fuera omitida y se la diera por realizada. Sin embargo, otros letrados se opusieron. Frente a esa discrepancia, el tribunal resolvió continuar con el procedimiento.

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Incluso, ante la posibilidad de futuros planteos de nulidad por parte de algunas defensas, el fiscal general Carlos Schaefer llegó a sugerir que se leyeran los requerimientos completos y no las versiones resumidas. La propuesta no prosperó. De haber sido aceptada, hubiera extendido considerablemente los tiempos del juicio: el requerimiento correspondiente al grupo del almuerzo tiene 126 fojas y el de la banda del hotel alcanza las 191.