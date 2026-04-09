México

Receta de limonada de jacaranda: ideal para esta temporada de calor

Un trago refrescante para quienes buscan sabores fuera de lo común en la temporada de calor mexicana

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limonada de jacaranda
Una forma sencilla de aprovechar las flores del árbol emblemático que decora la primavera en la ciudad. (Gemini)

La jacaranda es un árbol ornamental conocido por sus flores lilas o violetas que cubren calles y parques en la primavera, especialmente en la Ciudad de México.

La floración de las jacarandas, entre febrero y abril, marca el inicio de la primavera y se ha vuelto un símbolo visual y cultural de la capital.

Sin embargo, más allá de ser un árbol hermoso, ideal para tomar fotografías, pocas personas saben que con ella también se puede preparar una colorida limonada ideal para esta temporada de calor.

La limonada de jacarandá es uno de esos tragos frescos que evocan la llegada de la primavera en México, cuando las calles se tiñen de violeta con la floración de los jacarandás. Su color lila tenue y su aroma floral la convierten en una bebida única para compartir en tardes calurosas o en reuniones al aire libre.

Esta preparación nació como una forma de aprovechar la abundancia de flores de jacarandá en temporada. En México, la limonada de jacarandá suele servirse bien fría en cafeterías, mercados y eventos culturales, conquistando a quienes buscan sabores nuevos y refrescantes, con un toque natural y local.

La presencia de jacarandas transforma el paisaje y la vida urbana en primavera en la CDMX. Foto: (iStock)
La presencia de jacarandas transforma el paisaje y la vida urbana en primavera en la CDMX. Foto: (iStock)

Receta de limonada de jacarandá

La limonada de jacarandá es una bebida preparada a base de flores de jacarandá infusionadas, jugo de limón fresco y azúcar, que se mezcla con agua fría y hielo. Se caracteriza por su color ligeramente lila y un perfume floral suave, ideal para hidratarse y sorprender con una variante original de la limonada clásica.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Infusión y reposo: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de flores frescas de jacarandá (sin tallo, recién cosechadas)
  2. 1 litro de agua
  3. 3 limones (jugo)
  4. 100 gr de azúcar
  5. Cubos de hielo, cantidad necesaria
  6. Rodajas de limón para decorar (opcional)

Cómo hacer limonada de jacarandá, paso a paso

  1. Revisar que las flores de jacarandá estén limpias y sanas. Lavar suavemente con agua fría para quitar polvo o insectos.
  2. En una cacerola, hervir 500 ml de agua. Apagar el fuego, agregar las flores y tapar. Dejar infusionar 15 minutos.
  3. Colar la infusión para retirar las flores y dejar enfriar.
  4. En una jarra grande, mezclar la infusión de jacarandá con el jugo de los limones, el azúcar y el resto del agua fría.
  5. Remover hasta disolver bien el azúcar. Agregar hielo.
  6. Servir la limonada de jacarandá bien fría, decorando con rodajas de limón.
  7. Consejo: No hervir las flores directamente, solo infusionar con agua caliente para evitar sabores amargos y conservar el color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas en recipiente tapado. No recomendable para freezer, ya que puede perder el aroma floral.

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