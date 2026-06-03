Selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: así puedes asistir gratis

Tras el entrenamiento con público, el conjunto africano trabajará con acceso restringido en la Universidad del Futbol y se alojará en un hotel exclusivo durante la fase de grupos.

La Selección de Sudáfrica ya está en Pachuca y ha generado gran expectativa entre la afición local tras su arribo para preparar el debut en el Mundial 2026.

Los Bafana Bafana, recibidos con mariachi y bajo un fuerte operativo de seguridad, vivirán su primer contacto directo con la afición mexicana con un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Hidalgo.

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La Selección de Sudáfrica llegó a Pachuca para iniciar su preparación del Mundial 2026, generando gran expectativa entre la afición mexicana. (X/ @Tuzos)

El entrenamiento gratuito del conjunto africano permitirá a miles de aficionados disfrutar del ambiente previo a la Copa Mundial y conocer a los jugadores que enfrentarán a México en el arranque del torneo.

¿Cuándo y dónde será el entrenamiento abierto de Sudáfrica?

De acuerdo con el director internacional del Grupo Pachuca, Humberto Gándara, Sudáfrica realizará su entrenamiento abierto este miércoles 3 de junio en el Estadio Hidalgo, conocido como “El Huracán”, en la ciudad de Pachuca.

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Las puertas del estadio abrirán a las 15:00 horas .

El entrenamiento comenzará a las 16:00 horas y tendrá una duración aproximada de hora y media.

El acceso estará limitado a 8 mil aficionados , cerca del 31% del aforo total, para garantizar la seguridad.

El ingreso se realizará mediante boletos individuales distribuidos de manera controlada, priorizando a personas de zonas vulnerables de la entidad.

El primer entrenamiento abierto de Sudáfrica en el Estadio Hidalgo permitirá a 8 mil aficionados acceder gratuitamente y vivir el ambiente mundialista. (REUTERS/Esa Alexander)

Al final de la sesión, los asistentes podrán vivir el ambiente mundialista y presenciar parte de la preparación de Sudáfrica antes del partido inaugural.

Nueva cancha y ambiente mundialista en Pachuca

La Selección sudafricana estrenará la cancha renovada a nivel FIFA del Estadio Hidalgo, gracias a una inversión de 400 mil dólares por parte del Club Pachuca.

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La superficie es una réplica del césped del Estadio Azteca , cumpliendo los estándares internacionales.

La Guardia Nacional y cuerpos de seguridad locales vigilarán toda la estancia del equipo.

Gándara destacó la coordinación y hospitalidad, buscando que Sudáfrica se sienta siempre en casa durante su concentración.

El Estadio Hidalgo estrena cancha renovada con estándares FIFA, gracias a una inversión de 400 mil dólares realizada por el Club Pachuca. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De esta manera, el ambiente mundialista se refuerza con actividades culturales y deportivas programadas en la ciudad durante la estadía de los Bafana Bafana.

Agenda sudafricana y protocolos de seguridad

Después de vivir sinsabores tras sus enfrentamientos de preparación contra Panamá y Nicaragua, Sudáfrica continuará su preparación en instalaciones privadas y con acceso restringido:

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El resto de los entrenamientos será a puerta cerrada en la Universidad del Futbol , siguiendo los protocolos de seguridad de la FIFA .

El equipo se hospeda en un hotel reservado exclusivamente y permanecerá en Pachuca durante la fase de grupos.

Además, se prevén convivencias, clínicas deportivas y un partido de veteranos entre Sudáfrica y México el domingo 7 de junio.

Después de malos resultados ante Panamá y Nicaragua, Sudáfrica continuará su preparación a puerta cerrada en la Universidad del Futbol cumpliendo con los protocolos de la FIFA. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La experiencia es una oportunidad inédita para la afición hidalguense y una muestra de la hospitalidad en el país rumbo al Mundial 2026.