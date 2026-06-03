Selección de Sudáfrica entrenará a puerta abierta en el Estadio Hidalgo: así puedes asistir gratis

La Selección de Sudáfrica ya está en Pachuca y ha generado gran expectativa entre la afición local tras su arribo para preparar el debut en el Mundial 2026.
Los Bafana Bafana, recibidos con mariachi y bajo un fuerte operativo de seguridad, vivirán su primer contacto directo con la afición mexicana con un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Hidalgo.
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El entrenamiento gratuito del conjunto africano permitirá a miles de aficionados disfrutar del ambiente previo a la Copa Mundial y conocer a los jugadores que enfrentarán a México en el arranque del torneo.
¿Cuándo y dónde será el entrenamiento abierto de Sudáfrica?
De acuerdo con el director internacional del Grupo Pachuca, Humberto Gándara, Sudáfrica realizará su entrenamiento abierto este miércoles 3 de junio en el Estadio Hidalgo, conocido como “El Huracán”, en la ciudad de Pachuca.
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- Las puertas del estadio abrirán a las 15:00 horas.
- El entrenamiento comenzará a las 16:00 horas y tendrá una duración aproximada de hora y media.
- El acceso estará limitado a 8 mil aficionados, cerca del 31% del aforo total, para garantizar la seguridad.
- El ingreso se realizará mediante boletos individuales distribuidos de manera controlada, priorizando a personas de zonas vulnerables de la entidad.
Al final de la sesión, los asistentes podrán vivir el ambiente mundialista y presenciar parte de la preparación de Sudáfrica antes del partido inaugural.
Nueva cancha y ambiente mundialista en Pachuca
La Selección sudafricana estrenará la cancha renovada a nivel FIFA del Estadio Hidalgo, gracias a una inversión de 400 mil dólares por parte del Club Pachuca.
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- La superficie es una réplica del césped del Estadio Azteca, cumpliendo los estándares internacionales.
- La Guardia Nacional y cuerpos de seguridad locales vigilarán toda la estancia del equipo.
- Gándara destacó la coordinación y hospitalidad, buscando que Sudáfrica se sienta siempre en casa durante su concentración.
De esta manera, el ambiente mundialista se refuerza con actividades culturales y deportivas programadas en la ciudad durante la estadía de los Bafana Bafana.
Agenda sudafricana y protocolos de seguridad
Después de vivir sinsabores tras sus enfrentamientos de preparación contra Panamá y Nicaragua, Sudáfrica continuará su preparación en instalaciones privadas y con acceso restringido:
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- El resto de los entrenamientos será a puerta cerrada en la Universidad del Futbol, siguiendo los protocolos de seguridad de la FIFA.
- El equipo se hospeda en un hotel reservado exclusivamente y permanecerá en Pachuca durante la fase de grupos.
- Además, se prevén convivencias, clínicas deportivas y un partido de veteranos entre Sudáfrica y México el domingo 7 de junio.
La experiencia es una oportunidad inédita para la afición hidalguense y una muestra de la hospitalidad en el país rumbo al Mundial 2026.
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