México

Gobierno de Sheinbaum se dobla ante protestas de la CNTE: plantea ceder el control de plazas magisteriales

El diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará el miércoles 3 de junio, sin que se haya mencionado si la reunión con la presidenta de México se llevará a cabo

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Titulares del ISSSTE, Segob y SEP instan a la CNTE a no romper el diálogo y anuncian reunión para el miércoles.

La noche de este 2 de junio, a solo nueve días de que el Mundial 2026 arranque y la Ciudad de México tenga una mayor afluencia de personas por la llegada de miles de turistas, la protesta de la CNTE no cesa y los titulares de la Segob, el ISSSTE y la SEP continúan instando al diálogo.

A través de un video no mayor a cinco minutos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que una de las consignas más fuertes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) podría tener solución por impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum:

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“Hay toda la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso que se hizo de la desaparición de la USICAMM”.

En el mensaje dado por los titulares del ISSSTE, Segob y de Educación adelanta que las mesas seguirán su curso y se reunirán el 3 de junio, razón por la que Delgado Carrillo llamó continuar con las negociaciones:

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“Invitamos nuevamente a los maestros, a las maestras, a establecer esa mesa técnica para que de manera conjunta podamos establecer una iniciativa y garanticemos que en esta reforma los derechos de los trabajadores de la educación estén garantizados y haya absoluta transparencia”.

Información en desarrollo...

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