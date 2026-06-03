México

Las plantas ideales para personas con asma: mantienen limpio el ambiente y almacenan menos polvo

Algunas especies de interior mejoran el ambiente del hogar porque purifican, elevan la humedad y juntan menos partículas, una combinación que puede favorecer el bienestar respiratorio si además se limpian con regularidad

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Persona sentada en el suelo de madera sobre una alfombra de yute, rodeada de plantas de interior diversas junto a una ventana con luz natural.
La selección importa: conviene elegir variedades que produzcan oxígeno incluso por la noche, no suelten polen ni fragancias fuertes y requieran cuidados simples para mantener un entorno más amable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas lo saben, pero las plantas puede ser grandes aliadas de las personas con asma en la búsqueda de reducir sus episodios y tener una mejor calidad de vida.

Y es que las personas con esta condición pueden mejorar la calidad del aire en casa eligiendo plantas que generan oxígeno y almacenan menos polvo.

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Expertos en salud ambiental recomiendan señalan que existen ciertas especies que ayudan a mantener ambientes más limpios y húmedos, tal como te contamos aquí.

Salón moderno y luminoso con plantas de interior verdes en macetas blancas sobre una mesa de madera y estantes. Se aprecian cortinas beige y luz natural.
Las plantas recomendadas para personas con asma mejoran la calidad del aire en el hogar y reducen los episodios de síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las plantas ideales para personas con asma: crean más oxígeno y almacenan menos polvo

Las plantas más recomendadas para personas con asma son aquellas que ayudan a purificar el aire, generan oxígeno incluso durante la noche y almacenan poca cantidad de polvo, según información de sitios especializados como Herbacelta y CasaCor Brasil.

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Además, es importante que no liberen polen ni aromas intensos que puedan desencadenar síntomas.

Según estudios y recomendaciones de expertos en salud ambiental y jardinería, entre las plantas ideales para este objetivo se encuentran las siguientes:

  • Lengua de suegra (Sansevieria o Dracaena trifasciata): Libera oxígeno durante la noche, ayuda a purificar el aire y requiere poco mantenimiento. Sus hojas verticales acumulan poco polvo y es muy tolerante a ambientes secos.
  • Lirio de la paz (Spathiphyllum): Es eficiente en la purificación del aire y mantiene la humedad ambiental, lo que puede aliviar la resequedad nasal. Sus hojas anchas capturan partículas del aire.
  • Potos (Epipremnum aureum): Esta planta de interior es resistente, fácil de cuidar y ayuda a filtrar compuestos del aire. Sus hojas ayudan a retener partículas suspendidas, disminuyendo irritaciones.
  • Helecho (Nephrolepis exaltata): Aumenta la humedad del aire y libera mucha agua por transpiración, lo que favorece el confort respiratorio. Es útil en ambientes ventilados y luminosos.
  • Palma areca (Dypsis lutescens) y palmera rafis (Rhapis excelsa): Son humidificadores naturales y ayudan a filtrar partículas, además de requerir poco mantenimiento y no producir polen en ambientes interiores.
  • Clorofito o cinta (Chlorophytum comosum): Muy eficiente como purificadora de aire, compacta y fácil de cuidar. Absorbe sustancias tóxicas y ayuda a mantener bajo el polvo ambiental.
  • Hiedra común (Hedera helix): Destaca por su capacidad para filtrar alérgenos y partículas presentes en el aire, haciéndola ideal para personas asmáticas.
Un helecho de Boston exuberante y verde en una maceta de terracota, colocado sobre un soporte de madera junto a una ventana grande y luminosa en un salón.
La sansevieria, el potos, el helecho o la palma areca destacan por filtrar partículas y aportar humedad, dos cualidades valoradas por especialistas en salud ambiental y jardinería para interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental mantener las plantas limpias, asegurándose de pasar un paño húmedo regularmente por sus hojas para evitar la acumulación de polvo.

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