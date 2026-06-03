Julio César Chávez visitó a la Selección Mexicana previo al Mundial: ¡Le pone los guantes al Tri!

El legendario deportista visitó la concentración del Tri.(Infobae México)

A pocos días de que la Selección Mexicana inicie su participación en la Copa del Mundo 2026, el equipo recibió una visita muy especial.

El histórico campeón de boxeo mexicano, Julio César Chávez, acudió al Centro de Alto Rendimiento para convivir con los futbolistas y transmitir un mensaje de confianza de cara al torneo más importante del futbol.

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El encuentro se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la preparación del Tri, que busca aprovechar la localía para firmar una actuación histórica.

Julio César Chávez lleva los guantes vestidor del Tri

La presencia de Julio César Chávez no fue casual. Considerado uno de los máximos referentes del deporte mexicano, el excampeón mundial acudió para motivar a los jugadores encabezados por el técnico Javier Aguirre, quienes se encuentran en la recta final de su preparación mundialista.

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Según reportes, durante la convivencia, Chávez compartió algunas de las experiencias que marcaron su carrera, especialmente aquellas relacionadas con la presión de representar a México en escenarios internacionales.

El sonorense habló sobre la importancia de mantener la concentración, confiar en el trabajo realizado y no dejarse intimidar por las expectativas que rodean a la Selección Mexicana.

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(redes sociales)

Además, el legendario pugilista entregó guantes autografiados a varios integrantes del plantel, un gesto simbólico que buscó transmitir la mentalidad que lo caracterizó durante décadas arriba del ring.

Las imágenes difundidas por la Selección Mexicana mostraron a jugadores y cuerpo técnico posando junto al campeón, en un ambiente relajado pero cargado de significado.

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El mensaje de Chávez: pensar más allá del quinto<b> </b>partido

Chávez pidió al grupo no conformarse con la histórica barrera del llamado “quinto partido”, una meta que ha perseguido México durante décadas en los Mundiales.

Para el excampeón, el equipo debe aspirar a objetivos mayores y aprovechar la oportunidad única que representa disputar la Copa del Mundo en casa. Su mensaje estuvo centrado en la confianza, la disciplina y la convicción de que el Tri tiene condiciones para competir frente a cualquier rival.

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(redes sociales)

También destacó la importancia de seguir las indicaciones de Javier Aguirre, a quien comparó con la figura de un entrenador en una pelea de boxeo. Según Chávez, el estratega será quien tenga la responsabilidad de guiar al equipo en los momentos más complicados del torneo.

La visita coincidió con una intensa agenda de actividades para la Selección Mexicana, que también realizó recientemente su fotografía oficial rumbo al Mundial. Todo forma parte de la preparación deportiva del grupo.

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Con el respaldo de una de las máximas leyendas del deporte nacional, el Tri recibió un impulso anímico adicional antes de comenzar su aventura mundialista.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Banorte.

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