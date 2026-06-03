Productora de Sofía Vergara sorprende con nueva serie del guión original de Amores perros

A cargo de las productoras AF Films y LatinWe, la compañía fundada por la actriz colombiana Sofía Vergara junto al ejecutivo Luis Balaguer, según informó Deadline el 29 de mayo. crédito @sofiavergara/IG

El guion original de Amores perros, titulado Perro Blanco, Perro Negro, se convertirá en una serie internacional de ficción a cargo de las productoras AF Films y LatinWe, la compañía fundada por la actriz colombiana Sofía Vergara junto al ejecutivo Luis Balaguer, según informó Deadline el 29 de mayo.

AF Films adquirió los derechos del texto escrito por Guillermo Arriaga, no los de la película dirigida por Alejandro González Iñárritu en 2000.

Por eso, el proyecto no será un remake del largometraje, sino una expansión de su universo narrativo en un formato de larga duración.

Qué será y qué no será la serie

El guion original pasó por distintas modificaciones antes de convertirse en la película que se conoce hoy, lo que abre margen para una reinterpretación que no replica la obra de Iñárritu. (Amores Perros/ Archivo)

Arriaga participará como asesor creativo, con injerencia en la construcción narrativa, el desarrollo de personajes y la continuidad temática del proyecto. Frank Ariza, fundador de AF Films, ejercerá como productor.

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Según los responsables del proyecto, la adaptación “revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional de la vida urbana, reimaginados a través de una lente contemporánea y una narrativa de larga duración”.

El guion original pasó por distintas modificaciones antes de convertirse en la película que se conoce hoy, lo que abre margen para una reinterpretación que no replica la obra de Iñárritu.

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De dónde parte el proyecto

Amores perros narra la vida de tres personas que se entrecruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente de auto mientras huyen hacia un futuro mejor. La historia atraviesa diferencias de clase y conecta destinos a través de la violencia y la pérdida.

La película fue protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo. Fue la ópera prima de Iñárritu y el primer protagónico de García Bernal en un largometraje.

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Un legado de premios internacionales

La cinta compitió en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2000, donde ganó el Gran Premio. También se llevó el BAFTA a Mejor Película Extranjera y acumuló 12 galardones en los Premios Ariel del cine mexicano en 2001.

Además, recibió nominaciones al Óscar y al Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa, consolidando a Iñárritu y a Arriaga como referentes del cine latinoamericano contemporáneo.

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El anuncio llega en pleno 25 aniversario

El anuncio también coincide con la reconciliación pública entre Iñárritu y Arriaga, quienes se distanciaron por más de dos décadas tras diferencias creativas al momento del estreno original. (Amores Perros/Archivo)

El proyecto se anunció en el marco de las celebraciones por el 25 aniversario del estreno de la película, que incluyeron un reestreno en versión restaurada en 4K en salas de cine, una función especial en el Palacio de Bellas Artes con música en vivo de Gustavo Santaolalla, un libro oficial editado por MACK y la instalación artística Sueño Perro —creada por Iñárritu con material inédito del rodaje original— expuesta en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) hasta el 26 de julio de 2026.

El anuncio también coincide con la reconciliación pública entre Iñárritu y Arriaga, quienes se distanciaron por más de dos décadas tras diferencias creativas al momento del estreno original. En 2025 se reencontraron en el marco del mismo aniversario. “Es bonito que estemos juntos, como lo que siempre fuimos, hermanos”, dijo Arriaga sobre el reencuentro.

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Qué falta por definir

El proyecto se encuentra en etapas tempranas de desarrollo. AF Films y LatinWe ya iniciaron conversaciones preliminares con socios y plataformas globales, pero hasta la fecha no se han anunciado elenco, plataforma de distribución, fechas de rodaje ni fecha de estreno.

“Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años”, afirmó Ariza. “Devolver este material a su fuente creativa, y hacerlo en colaboración con Guillermo Arriaga”, agregó, les permite honrar ese legado y hacerlo evolucionar “hacia una nueva forma que hable a la audiencia global actual”.

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