Para qué sirve la tarjeta de Movilidad Integrada CDMX: estos son los transportes en los que puedes viajar durante el Mundial 2026

Para qué sirve la tarjeta de Movilidad Integrada CDMX, método de transporte en el Mundial 2026 (Crédito: Jovani Pérez| Infobae México)

El Mundial 2026 está muy próximo, la Ciudad de México alista los últimos detalles para recibir a los miles de fanáticos que vendrán a la capital por los partidos que habrá en el Estadio Ciudad de México, el más importante será la inauguración el 11 de junio.

De acuerdo con Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, las autoridades implementarán un operativo para priorizar la movilidad en transporte público, por lo que el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada (Tarjeta MI) será vital para visitantes nacionales y extranjeros.

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Esta tarjeta reemplazó los boletos de papel y el pago en efectivo para abordar a los diferentes sistemas de transporte de la CDMX. La Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México fue presentada oficialmente el 16 de octubre de 2019. A partir del 31 de enero de 2020 comenzó a funcionar como el único medio de pago en la mayoría de los sistemas de transporte público de la capital, eliminó gradualmente el uso de tarjetas anteriores.

A partir del 31 de enero de 2020 comenzó a funcionar como el único medio de pago en la mayoría de los sistemas de transporte público (CUARTOSCURO)

¿Cuáles son los transportes que puedo pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada?

La tarjeta de movilidad sirve para pagar el acceso a diferentes sistemas de transporte público en la capital. Con ella puedes ingresar y pagar tu viaje en los siguientes servicios:

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Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX (STC)

Metrobús

Trolebús

RTP (Red de Transporte de Pasajeros)

Cablebús

Tren Ligero

Ecobici

La tarjeta es recargable y reemplaza a los antiguos boletos o tarjetas específicas de cada sistema, permitiendo un pago unificado. Se recarga en máquinas automáticas dentro de estaciones del STC Metro, Metrobús, Cablebús y otros puntos autorizados.

Infografía detallada sobre la Tarjeta de Movilidad de la Ciudad de México, mostrando su uso y los múltiples sistemas de transporte público a los que da acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la tarjeta permite hacer transbordos entre diferentes medios de transporte sin necesidad de pagar de nuevo en ciertos casos, lo que facilita los traslados y reduce el costo de los viajes para los usuarios.

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Con las recientes inauguraciones de las rutas de trenes ferroviarios, los visitantes a la ciudad también podrán pagar los servicios del Tren Suburbano Felipe Ángeles (AIFA), podrán viajar en el trayecto de Buenavista - AIFA. También podrán llegar hasta Toluca, Estado de México con el Tren Interurbano El Insurgente.

Tarjeta de Movilidad y pagos de servicios para el Mundial 2026

En el marco del Mundial 2026, las autoridades invitaron a la población —así como a quienes viajen a la ciudad— a la compra de la tarjeta con la imagen conmemorativa de la Copa Mundial. Las tarjetas se podrán comprar en las taquillas del servicio del STC Metro, así como en los módulos de “Park and Ride” para los trayectos hacia el Estadio Ciudad de México.

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Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

La adquisición de la tarjeta física para el acceso a los servicios Park & Ride y Ride debe realizarse exclusivamente en efectivo en los puntos de salida designados. Con ella se podrá pagar los servicios de las diferentes de transporte, los cuales puedes consultar en el siguiente enlace: rutas hacia el Azteca.

Tarjeta MI digital y App CDMX

Las autoridades invitaron a las personas descargar la App CDMX donde podrán activar la tarjeta digital MI; para quienes ya poseen una tarjeta física o digital, la recarga puede efectuarse a través de la AppCDMX o la plataforma Mercado Pago.

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