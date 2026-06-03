México

Día de Muertos en pleno Mundial 2026: CDMX coloca flores de cempasúchil en Paseo de la Reforma

La Secretaría del Medio Ambiente menciona que la decoración tiene el objetivo de resaltar la riqueza cultural y las tradiciones de la capital

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DIA DE MUERTOS - MEXICO - 23102020
Paseo de la Reforma ya luce las flores de cempasúchil en este mes de junio rumbo al Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por primera vez las flores de cempasuchil salen a relucir las calles de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, cinco meses antes de su habitual temporada. La razón surge de una iniciativa por parte del gobierno de la CDMX con vistas al arranque del Mundial 2026.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la clave de esta propuesta es para compartir con los visitantes la belleza tradición principal del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, de la alcaldía Xochimilco, hablamos de la producción de flores, entre ellas el cempasúchil. durante la Copa del Mundo.

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“¡Atención amantes del cempasúchil! Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026. ¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo!“, publicó la SEDEMA junto a un video en el que las y los productores agradecen que la flor de cempasúchil estará a la vista de todos durante el mes de junio.

Estamos en Xochimilco, en San Luis Tlaxialtemalco y no van a creer, pero esto lo que tengo en mis manos es una planta de cempasúchil, flor de cempasúchil en junio. En noviembre le plantearon a nuestra jefa que pudiera abrirse una temporada de cempasúchil para recibir a todos los visitantes internacionales, nacionales, que van a venir rumbo al Mundial de la Ciudad de México“, comentó una de las productoras de esta hermosa flor.

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La administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la adquisición de un millón de plantas y la productora remarcó que se van a entregar más de 300,000 del millón que se prometieron rumbo a la justa mundialista.

DIA DE MUERTOS - MEXICO - 23102020
En pleno es de junio la flor de cempasúchil embellece Paseo de la Reforma camino al Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Ahí nació la idea de abrir una temporada nueva de cempasúchil, que se ensemilló más o menos por ahí de febrero-marzo y hoy ya estamos viendo el esplendor de la floración. Ya se va rumbo a las avenidas mundialistas. Fue un reto porque nunca se había sembrado cempasúchil en esta época, pero hoy podemos decir: misión cumplida. Tiene 18 mil plantas de cempasúchil y se van a entregar más de 300 mil del millón de plantas que se comprometieron rumbo al Mundial 2026″. destacó.

Esta decoración de cempasúchil va a coincidir con la realización de otras actividades llenas de cultura, entre ellas: el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma el sábado 13 de junio, donde participarán carros alegóricos relacionados con el Día de Muertos, leyendas del futbol y símbolos de la cultura mexicana.

¿Qué representa la flor de cempasúchil?

Flores de cempasúchil embellecerán paseo de la Reforma durante el Mundial 2026
Flores de cempasúchil embellecerán paseo de la Reforma durante el Mundial 2026

La flor de cempasúchil es uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México porque, desde la época prehispánica, se le atribuye la función de guiar a las almas de los difuntos hacia las ofrendas que arman sus familias.

En la tradición mexica, el color intenso y el aroma del cempasúchil representan la luz y el calor del sol, elementos que ayudan a orientar a las ánimas en su camino de regreso al mundo de los vivos durante los días de celebración. Los pétalos se esparcen en altares y tumbas como símbolo que relaciona a los vivos y muertos.

La flor de cempasúchil es considerada un puente espiritual y un elemento clave en las ofrendas del Día de Muertos, reforzando el objetivo de honrar y rememorar a los seres amados que ya no están en este mundo.

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