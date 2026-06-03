Emiliano Aguilar se lanza contra hija de Carmen Salinas tras ser demandado por daño moral: “Dije puras verdades”

El rapero envió mensaje a la hija de Carmen Salinas

La familia de Carmen Salinas ya demandó por daño moral a Saskia Niño de Rivera y a Emiliano Aguilar en un juzgado civil de la CDMX, y ambos serán citados para declarar porque, según el reclamo de María Eugenia Plascencia, las declaraciones difundidas en el pódcast Penitencia y en redes sociales dañan la imagen pública, el honor y el legado de la actriz.

La siguiente etapa del proceso es la comparecencia de los señalados ante Jonathan Morelos Maldonado, titular del Juzgado 61 de lo civil en la Ciudad de México, según lo investigado por Venga la Alegría. De acuerdo con esa versión, las citaciones serían entregadas en los próximos días y el expediente avanzaría a la fase de pruebas y audiencias.

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El señalamiento legal se originó tras una conversación en Penitencia, donde un recluso identificado como “El Beto” mencionó a Carmen Salinas y a Ludwika Paleta en relación con supuestos rituales ilícitos. Después, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, apareció en la denuncia por comentarios en redes sociales en los que respaldó lo dicho en ese espacio.

La familia de Carmen Salinas presentó una demanda por daño moral contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar en la CDMX (IG)

La demanda también pide disculpa pública y retiro del contenido

Gerardo Rincón, abogado de la familia Salinas, mostró en Ventaneando la denuncia promovida contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar. Según el documento citado por el programa, María Eugenia Plascencia solicita cinco medidas: el pago de una indemnización por daño moral, una disculpa pública en los mismos medios y con el mismo alcance, la eliminación total del contenido ofensivo en todas las plataformas, la garantía de no repetición y el pago de gastos y costas del juicio.

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Rincón también dijo que la familia sostiene que hay un menor afectado, el nieto de la fallecida actriz. En Venga la Alegría, el abogado amplió el alcance de la acción legal y aseguró que no solo va contra la conductora del pódcast.

La denuncia de María Eugenia Plascencia acusa que las declaraciones en el pódcast Penitencia dañan la imagen y el legado de la actriz (Archivo)

Al explicar la ruta del caso, Rincón declaró: “Ya está la demanda. De hecho, ahorita vengo de ahí. Ya está la demanda por daño moral y sigue una penal, pero como les comento no nada más es ella, están las personas del canal que lo publicaron, hay gente involucrada, ella no estaba sola con las cámaras, había más gente. Ya está la investigación”.

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Ese mismo abogado dijo antes que el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos de seguridad y que, si no lo hizo, estaría confabulado. Esa postura forma parte de las personas que la representación legal buscaría involucrar en la denuncia.

Emiliano Aguilar niega haber sido notificado y responde con insultos

Tras conocer que su nombre fue incluido en la demanda, Emiliano Aguilar reaccionó en redes sociales con un mensaje de enojo. Según el propio Emiliano, él no está demandado porque no ha recibido ninguna notificación formal.

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María Eugenia Plascencia afirma que las declaraciones también afectaron a un menor, el nieto de Carmen Salinas

En esa publicación, el hijo mayor de Pepe Aguilar sostuvo que solo dijo “puras verdades” sobre Carmen Salinas y lanzó insultos contra María Eugenia Plascencia y contra la actriz fallecida. También afirmó que existen muchos videos hablando mal de Carmen Salinas y cuestionó que la acción legal se dirigiera específicamente contra él.

“Me levanto hoy en la mañana como cualquier día, y veo que me está demandando la hija de Carmelita Salinas, ¿Por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pend*ja de tu mamá. Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás verdad, no, no, no, tu mamá vale ver*a así de simple, demándame, no sabes ni quién es mi abogado, no sabes nada de nada. A mí no me ha llegado nada, entonces no, no hay demanda. Ching* tu madre”, expresó el furioso Emiliano.

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