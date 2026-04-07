Cuáles son los efectos de comer embutidos como salchichas y jamón en personas con presión arterial alta (Infobae)

Expertos han advertido que el consumo habitual de embutidos puede representar un riesgo para la salud de quienes padecen hipertensión arterial, debido al alto contenido de sal y grasas saturadas en estos productos.

Según información de Clínicas HealthPartners y la guía alimentaria de Jamón Puro Bellota, la selección de embutidos adecuados resulta clave para evitar complicaciones y mantener la presión bajo control.

La hipertensión y el riesgo de los embutidos

La hipertensión arterial afecta a millones de personas en el mundo. Este trastorno, caracterizado por un aumento sostenido de la presión en las arterias, exige un control estricto de la dieta, con especial atención al sodio, presente de forma abundante en muchos embutidos.

La sal es uno de los principales enemigos del paciente hipertenso, ya que favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial.

Entre los productos más consumidos en este grupo se encuentran las salchichas, el jamón, el salami y otros derivados cárnicos. De acuerdo con el portal de Jamón Puro Bellota, una persona con hipertensión debe “controlar muy bien su alimentación y el contenido de sal en este”.

Cómo hacer salchichas en la freidora de aire (Adobe Stock)

¿Qué embutidos pueden consumir las personas con hipertensión?

El consumo de embutidos no está prohibido en todos los casos, pero requiere una selección cuidadosa. Clínicas HealthPartners y Jamón Puro Bellota recomiendan priorizar aquellos con bajo contenido de grasas saturadas y sal. La clave es identificar productos aptos y consumirlos con moderación.

Opciones más recomendadas:

Jamón cocido

Pechuga de pavo

Pollo en fiambres bajos en sal

Jamón ibérico de bellota (en cantidad limitada)

Evitar:

Salchichón

Salami

Chorizo

Jamón serrano (por su mayor contenido de sodio)

Según detalla el portal Jamón Puro Bellota, “una persona con hipertensión podrá comer embutidos siempre que estos sean bajos en grasas saturadas y sea carne magra”.

El caso del jamón: ¿todos son iguales?

El jamón destaca por su popularidad, pero no todas sus variedades son aptas para personas con hipertensión. El jamón serrano contiene altos niveles de sal, por lo que resulta poco recomendable para quienes controlan su presión arterial. Así lo explican especialistas de Jamón Puro Bellota: “El jamón serrano contiene mucho más sal frente a otros jamones, por lo que una persona con hipertensión deberá evitar consumirlo”.

Un plato blanco presenta una variedad de carnes procesadas como salchichas y jamón, junto a carnes frescas como pechugas de pollo, bistecs de res, chuletas de cordero y pescado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, el jamón ibérico de bellota presenta un perfil diferente. Este producto se elabora con menor cantidad de sal y grasas, lo que permite su ingesta ocasional bajo determinadas condiciones. Jamón Puro Bellota indica que “el jamón ibérico de bellota es apto para estas personas. Este tipo de jamón contiene mucha menos sal, pudiendo tomarlo de una manera moderada”.

No obstante, el consumo debe limitarse a porciones pequeñas y es necesario acompañar la dieta de otras medidas para equilibrar el efecto del sodio.

Recomendaciones para consumir jamón en personas con hipertensión

Especialistas de Jamón Puro Bellota y Clínicas HealthPartners proponen una serie de pautas para quienes desean mantener el jamón en su dieta:

Preferir jamón ibérico de bellota , evitando otras variedades más saladas.

Combinar el jamón con alimentos ricos en potasio , como zanahorias y patatas, porque este mineral ayuda a contrarrestar el efecto de la sal.

Reducir la sal en otras comidas durante los días que se consuma jamón.

Elegir presentaciones loncheadas para controlar mejor las cantidades.

Clínicas HealthPartners subraya que la moderación es fundamental y que estos consejos no sustituyen la consulta médica. “Si tengo prohibido comer embutidos con hipertensión, ¿puedo comer jamón? La respuesta es que sí, puedes consumir jamón, pero siempre con moderación”, destaca el portal.

El papel del potasio y la importancia de la moderación

Una mesa de cocina presenta una surtida variedad de carnes procesadas, como fiambres, panceta, salchichas, chorizo y nuggets, adornados con romero y cebolla roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio tiene un papel relevante en la dieta de personas con hipertensión, según Clínicas HealthPartners, porque ayuda a regular el equilibrio de líquidos y disminuye el impacto negativo del sodio. Por eso, las recomendaciones incluyen acompañar el jamón con vegetales o tubérculos ricos en este mineral.

El consumo de embutidos nunca debe ser excesivo. Incluso las opciones más adecuadas, como el jamón ibérico de bellota, pueden resultar perjudiciales si se abusa de ellas. Los especialistas coinciden en la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta.