Lenia Batres rechaza la carrera judicial y erige a la nueva SCJN como ejemplo: “Somos 9 ministros que no pasamos por una”

La ministra Lenia Batres Guadarrama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en una sesión de "Círculos de Estudio". En el evento, la ministra cuestiona el modelo de carrera judicial que reguló el ingreso y ascenso del personal, señalando que la preparación no era un requisito indispensable para funciones jurisdiccionales.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, cuestionó abiertamente el modelo de carrera judicial que durante décadas reguló el ingreso, capacitación y ascenso del personal del Poder Judicial de la Federación. Durante una sesión de sus denominados “Círculos de Estudio”, sostuvo que la preparación dentro de ese esquema no era un requisito indispensable para ejercer funciones jurisdiccionales.

“Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras. Esa es una mentira”, declaró la integrante del máximo tribunal.

Lenia Batres, al centro de una nueva controversia

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre los efectos de la reforma judicial de 2024, la cual modificó de manera profunda la estructura de selección de jueces, magistrados y ministros, además de dejar atrás mecanismos tradicionales como el servicio civil de carrera.

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La carrera judicial era considerada el sistema encargado de regular el ingreso, actualización, capacitación, evaluación, permanencia y promoción del personal especializado dentro del Poder Judicial federal.

Su desaparición ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles, integrantes de la judicatura y organismos internacionales, que han advertido sobre los riesgos de eliminar procesos de profesionalización institucional.

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La ministra Lenia Batres comete un error durante la discusión a la reforma judicial en la SCJN. | Crédito: Cuartoscuro

La “Ministra del Pueblo” defiende la reforma judicial de 2024

Frente a esas críticas, Batres defendió que la experiencia profesional puede constituir una vía válida para acceder a los cargos jurisdiccionales. Como ejemplo, señaló que ninguno de los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte desarrolló una trayectoria dentro de la carrera judicial.

“Terminamos la anterior corte siendo la ponencia con el rendimiento mayor del último año. No se necesitaba la carrera judicial. Habemos, en este momento, nueve ministras y ministros que no pasamos por una carrera judicial”.

“Por supuesto que eso no implica que no debamos tener conocimiento jurídico, una amplísima experiencia que tenemos, creo que todos, de más de 30 años en el ejercicio del derecho, la academia, el litigio, en la administración pública, en el Congreso de la Unión”, añadió.

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Batres señaló que ninguno de los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte desarrolló una trayectoria dentro de la carrera judicial. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La ministra también forma parte de la nueva configuración institucional derivada de la reforma judicial. De acuerdo con las reglas aprobadas, asumirá la presidencia de la SCJN durante el periodo comprendido entre septiembre de 2027 y 2029.

De militante de Morena a ministra de la Suprema Corte

Lenia Batres llegó a la Corte en diciembre de 2023 tras ser designada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante que dejó Arturo Zaldívar.

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Fundadora de Morena y proveniente de una familia vinculada históricamente a la izquierda mexicana, su nombramiento provocó cuestionamientos por sus nexos políticos y familiares.

Lenia Batres llegó a la Corte en diciembre de 2023 tras ser designada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Cuartoscuro

Posteriormente, en la elección judicial obtuvo más de 5.8 millones de votos bajo la denominación de “ministra del pueblo”, resultado que le permitirá mantenerse en el cargo durante 15 años y nueve meses, considerando ambos periodos dentro del tribunal constitucional.

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A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado funciones en la administración pública, el ámbito legislativo y la asesoría jurídica, aunque también ha enfrentado críticas por presuntas faltas de imparcialidad y por su estilo confrontativo en asuntos de alta relevancia pública.

¿Cuál es el grado de estudios de Lenia Batres?

Lenia Batres cuenta con formación académica en Derecho y Administración Pública. Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas y posee tres maestrías: una en Derecho Penal por la misma institución, otra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y una más en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

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Además, es candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la UACM y ha llevado a cabo estudios doctorales en Derecho Constitucional, perfil académico que ha sido mencionado en diversas ocasiones ante los cuestionamientos sobre su preparación para integrar la Suprema Corte.

Desde la designación del expresidente López Obrador, la presencia de Lenia Batres en la SCJN ha sido polémica debido a su abierta afinidad con el proyecto político oficialista de la “Cuarta Transformación”, su postura confrontativa hacia el resto de los ministros y sus frecuentes roces por su interpretación jurídica y técnica

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