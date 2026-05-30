El futbolito estilo prehispánico más original rumbo al Mundial 2026 que conmemora el ancestral juego de pelota

La pieza de futbolito "Legado de los Dioses" donde se enfrentan figuras prehispánicas de Mexicas vs Mayas creado por los artesanos del taller "Artetiza" de Tizatlán, en Tlaxcala que incluso ganó una Copa de Arte Popular a nivel nacional

El Mundial en México 2026 es un evento esperado no sólo por fanáticos del futbol sino además por el significado ancestral que tiene ya que desde hace cientos de años el juego de pelota ha sido una base ritual en nuestros pueblos originarios, por eso una pieza de madera tipo futbolito (juego de mesa donde hay que anotar un gol entre dos equipos) ha sorprendido por su simbología y arte tan detallado.

El artesano tlaxcalteca Luis Jesús Vázquez Gabriel obtuvo el primer lugar nacional en la Copa de Arte Popular Banamex 2026 con “Legado” de los Dioses, un futbolito prehispánico tallado a mano que será exhibido en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del Mundial 2026.

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La pieza ganó en la categoría de madera tallada o pintada y se impuso entre más de 900 obras de todo el país. La obra reinterpreta el futbol con dioses mayas y mexicas convertidos en jugadores, dentro de una escena cargada de iconografía prehispánica.

Luis Jesús Vázquez Gabriel es originario de Tizatlán, en el municipio de Tlaxcala, y forma parte del taller familiar ARTETIZA. El reconocimiento marca su primer triunfo nacional después de una trayectoria de más de una década en la talla de madera.

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Luis Jesús Vázquez Gabriel ganó el primer lugar nacional en la Copa de Arte Popular Banamex 2026 con “Legado de los Dioses” que consta de un futbolito tamaño real donde se enfrentan mexicas contra mayas

A sus 30 años, el artesano acumula cerca de 15 premios en concursos estatales y regionales. El oficio lo heredó de su padre, José Luis Vázquez Sánchez, quien ha difundido estas técnicas en distintos municipios de Tlaxcala.

El futbolito cuenta con un tallado temático en todas sus partes, desde las patas de la mesa hasta los jugadores. Está tallado en madera natural y los jugadores se dividen en mayas y mexicas. Las porterías están decoradas con cabezas de Kukulcán y Quetzalcóatl, con el objetivo de representar ambas culturas.

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Luis Jesús Vázquez Gabriel ganó el primer lugar nacional en la Copa de Arte Popular con “Legado de los Dioses” con el futbolito totalmente funcional y hermosamente decorado con símbología prehispánica Foto: Facebook Artetiza

Vázquez, el creador dijo que se basó en el simbolismo del juego de pelota, donde el campo representaba el universo y la pelota al Sol.

La pieza mide 2.81 metros y mezcla futbol de mesa con cosmovisión mesoamericana

“Legado de los Dioses” mide 2.81 metros de largo por 1.12 de ancho y 1.12 de alto. Fue elaborada en madera de cedro y ayacahuite, con trabajo completamente manual y el uso de herramientas tradicionales como formones y gubias.

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La obra mantiene las proporciones de un futbolito de mesa y además es funcional. El cajón está hecho con ayacahuite y las esculturas fueron talladas en una sola pieza de cedro.

Otros ganadores de la Copa de Arte Popular Banamex 2026

El autor tomó como punto de partida el juego de pelota prehispánico y lo adaptó a un formato de futbolito. En el diseño, los jugadores representan a deidades mexicas y mayas con una interpretación antropomorfa.

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El contorno del futbolito está decorado con jeroglíficos y códices mesoamericanos. Las porterías también forman parte de la composición: de un lado aparece la cabeza de Quetzalcóatl y del otro la de Kukulcán, deidades principales en cada tradición cultural evocada por la pieza.

La obra fue concebida como un enfrentamiento simbólico entre mayas y mexicas. Esa combinación conecta el pasado indígena con una de las aficiones de mayor alcance en México: el futbol.

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Piezas de arte de talavera con temática futbolera de la Copa de Arte Popular Banamex 2026

El trabajo tomó entre cuatro y seis meses y surgió para un concurso en Tlaxcala

La elaboración de la pieza tomó entre cuatro y cinco meses, y en otra descripción del proceso se señala que requirió cerca de seis meses de trabajo. El propio artesano identificó el armado como la parte más compleja, porque buscó que el futbolito no solo fuera ornamental, sino apto para jugarse.

Antes de ganar a nivel nacional, la misma propuesta obtuvo el primer lugar en la edición 34 del Concurso Estatal de Arte Popular de Tlaxcala 2025, en la categoría de Madera Tallada. Ahí fue reconocida por la complejidad del diseño, la innovación en el tema y la precisión del tallado.

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Una pieza de aretes de plata con centro de pelota de futbol

La pieza también ha sido referida como “Juego de los dioses”. Ese nombre apareció en su paso por el certamen estatal en Tlaxcala, donde fue presentada como el primer futbolito prehispánico “mayas contra mexicas” en madera tallada.

El concurso estatal tiene como propósito reconocer el trabajo de los artesanos que dan identidad a Tlaxcala y fomentar la creación de nuevas obras. Luis Jesús Vázquez Gabriel elaboró el futbolito precisamente para participar en ese certamen realizado en junio.

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La inspiración proviene del juego de pelota y de su sentido ritual

La base conceptual de la obra está en el juego de pelota mesoamericano, conocido como tlachtli en náhuatl. Ese juego fue un ritual y deporte practicado en Mesoamérica desde aproximadamente el año 1400 a.C.

Piezas textiles con motivos de futbol

En esa tradición, la cancha representaba el universo o una entrada al inframundo. La pelota simbolizaba el sol o la luna, y el desarrollo del juego se asociaba con la lucha de los astros, la fertilidad y la renovación de la vida.

El antiguo juego de pelota también tuvo una connotación religiosa. En algunas prácticas se escenificaban rituales y se registraban sacrificios humanos asociados al ciclo solar y a la fertilidad de las cosechas.

Los primeros vestigios de ese juego se ubican en las costas del Golfo de México y en Tabasco, en territorios vinculados con los olmecas. Esa cultura aprovechó el látex del árbol del caucho para fabricar pelotas de hule macizo.

En el desarrollo del juego, los participantes no podían golpear la pelota con las manos. Solo podían hacerlo con las caderas, los hombros, el antebrazo o la espalda, y para ello usaban una cincha de cuero en la cadera, porque la pelota era pesada.

En una de las descripciones incluidas sobre esta tradición, los límites de la cancha simbolizaban la puesta y la aparición de las estrellas. Ganaba de inmediato quien lograba pasar la pelota, representación del Sol, a través del centro de las piedras circulares.

La obra de Luis Jesús Vázquez Gabriel retoma ese trasfondo ritual y lo traslada a un objeto contemporáneo. El resultado es un futbolito monumental en el que la cosmovisión prehispánica convive con elementos del futbol actual.

El artesano pertenece a la segunda generación de escultores de madera del taller Artetiza, establecido en San Esteban Tizatlán. Desde ese espacio, la familia trabaja en la preservación de la talla en madera como uno de los oficios más representativos de la región.

El taller ha producido otras obras vinculadas con la imagen cultural de Tlaxcala. Entre ellas figuran las letras talladas del Zócalo de Tlaxcala, el logo conmemorativo de los 500 años y otras piezas artesanales del estado.

El premio nacional coloca a Tizatlán en una vitrina de alcance internacional por la ruta de exhibición prevista para la obra. “Legado de los Dioses” será mostrado en Guadalajara y Monterrey, además de la capital del país, como parte de la proyección del certamen en el contexto mundialista.

El propio artesano ha señalado que este reconocimiento representa un orgullo familiar y una recompensa al trabajo colectivo del taller. También expresó su intención de seguir participando en concursos mientras mantenga el talento y las ganas de continuar en el oficio.

A partir del 21 de mayo y hasta el 13 de septienbre se exhibe en el Palacio de Iturbide (ubicado en Av Francisco I. Madero #17, Centro Histórico, Centro, alcaldía Cuauhtémoc,) en la Ciudad de México, posteriormente viajará a exposiciones de Monterrey y Guadalajara, las tres sedes del mundial.

Luis Jesús Vázquez Gabriel ganó el primer lugar nacional en la Copa de Arte Popular Banamex 2026 con “Legado de los Dioses”.

La obra es un futbolito prehispánico funcional de 2.81 metros, tallado a mano en cedro y ayacahuite.

La pieza será exhibida en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mexicanas del Mundial 2026.