De ganar el premio Puskas a ser campeón de Europa: él es Erik Lamela, nuevo auxiliar de Almeyda en Monterrey

El exfutbolista busca hacerse de una carrera en el banquillo. (EFE/ Raúl Caro)

El arranque de la nueva era de Rayados de Monterrey está marcado por la llegada del director técnico argentino Matías Almeyda, quien suma a su cuerpo técnico a un campeón europeo. Erik Lamela, reconocido por su talento y logros en el futbol internacional, inicia ahora su etapa como auxiliar técnico en el club regiomontano tras un retiro anticipado.

El exfutbolista argentino será parte del equipo de auxiliares de Almeyda, con quien ya colaboró como parte del staff técnico del Sevilla desde agosto del año pasado. Esta sociedad profesional ahora busca trasladar esa experiencia al futbol mexicano.

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Erik Lamela es ayudante de Matías Almeyda en el Sevilla (@ErikLamela)

Arriba el equipo técnico de ‘El Pastor’

En su llegada a Monterrey, Lamela se notó recuperándose de una cirugía de cadera, ya que utilizó una muleta. Pese a esta situación física, su intención de aportar en el nuevo proyecto deportivo destaca durante su transición profesional fuera de las canchas.

La relación entre Almeyda y Lamela, que se consolidó durante su experiencia conjunta en el AEK de Atenas en la temporada 2024-25, se extiende ahora a la Liga MX. En esa etapa también compartieron vestidor con el mediocampista mexicano Orbelín Pineda, fortaleciendo la conexión entre distintas generaciones y estilos futbolísticos dentro del actual staff.

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Erik Lamela, quien anunció que dejará el futbol profesional en 2025 luego de varias lesiones que interrumpieron su carrera, se incorpora como auxiliar técnico de Almeyda en Rayados. Con solo 34 años, Lamela cambia la cancha por el banquillo en la Liga MX, llevando consigo una trayectoria internacional y una visión renovada tras su paso por importantes equipos europeos.

El futbolista tuvo que decirle adiós al juego profesional debido a sus lesiones.

¿Cómo fue su trayectoria?

La etapa como futbolista de Lamela incluye, entre sus logros, el campeonato de la UEFA Europa League con el Sevilla en la temporada 2022-23. En esa final celebrada en Budapest, el Sevilla se impuso en penales a la Roma, sumando otro título relevante a la carrera de Lamela. Su paso por clubes históricos del futbol europeo, como el Tottenham, forma parte del bagaje que ahora pone al servicio del conjunto regiomontano.

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Entre los logros más sobresalientes en la carrera de Erik Lamela destacan:

Premio Puskás en 2021 por un gol de rabona ante el Arsenal jugando para el Tottenham.

Campeón de la UEFA Europa League con el Sevilla en la temporada 2022-23.

Experiencia previa en el staff técnico tanto del Sevilla como del AEK de Atenas.

Coincidencia profesional con figuras como Matías Almeyda y Orbelín Pineda.

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Su experiencia internacional y capacidad para enfrentar adversidades lo posicionan como una pieza clave para el desarrollo táctico y mental de Rayados durante su estadía en el cuerpo técnico.

Lamela tiene toda la confianza del técnico para auxiliarlo. (Action Images via Reuters/Peter Cziborra/Archivo)

¿Qué se espera de su incursión a Rayados?

La integración de Lamela al cuerpo técnico encabezado por Almeyda representa para Rayados una oportunidad de incorporar conocimiento internacional y un enfoque diferente proveniente del futbol europeo. El exjugador argentino genera expectativas en la afición al ofrecer la posibilidad de enriquecer al plantel con una perspectiva de primer nivel.

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A pesar de sus recientes problemas físicos, reflejados en su recuperación de una cirugía de cadera, la disposición de Lamela para aportar desde otra faceta profesional en la Liga MX se hace evidente desde su arribo a Monterrey.