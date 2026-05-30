El secreto del pastel de zanahoria con glaseado bajo en grasa

Te decimos la receta para que prepares este psotre desde casa

Torta casera con zanahoria rallada, avena, postre nutritivo, merienda saludable, receta fácil, repostería artesanal deliciosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pastel esponjoso de zanahoria con avena integral, decorado con glaseado ligero, perfecto para un postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria saludable es un bizcochuelo húmedo, hecho con zanahoria rallada, harina de almendras y proteína, endulzado con stevia y cubierto con un glaseado suave de queso crema bajo en grasa. Aporta fibra, proteínas y un sabor especiado, sin renunciar a la textura tradicional.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de zanahoria rallada
  2. 1 taza de proteína en polvo sabor vainilla
  3. ½ taza de harina de almendras
  4. ½ taza de aceite de coco
  5. ½ taza de stevia granulada (o al gusto)
  6. 1 cucharadita de polvo para hornear
  7. 1 cucharadita de bicarbonato
  8. ½ cucharadita de sal
  9. 1 cucharadita de extracto de vainilla
  10. ¼ cucharadita de clavo de olor en polvo
  11. 4 huevos
Para el glaseado:

  1. 1 taza de queso crema bajo en grasa
  2. ½ taza de crema de leche baja en grasa
  3. 2 medidas de proteína en polvo sabor vainilla
  4. ½ taza de stevia

Cómo hacer pastel de zanahoria saludable, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C y engrasar un molde para pastel o cupcakes con aceite de coco.
  2. Licuar el aceite de coco y la zanahoria hasta obtener un puré uniforme.
  3. Volcar la mezcla en un bol grande y agregar la proteína, la harina de almendras, la stevia, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la vainilla, el clavo de olor y los huevos. Mezclar bien hasta incorporar todo.
  4. Verter la preparación en el molde.
  5. Hornear durante 12 minutos (cupcakes) o hasta 25 minutos (pastel grande), o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. No sobrecocinar, así se mantiene húmedo y esponjoso.
  6. Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.
  7. Para el glaseado, batir el queso crema, la crema de leche, la proteína en polvo y la stevia hasta lograr una mezcla suave. Llevar a la heladera.
  8. Cuando el bizcochuelo esté frío, untar el glaseado por encima y decorar con nueces o zanahoria rallada (opcional).
  9. El glaseado siempre debe colocarse con el pastel bien frío para que no se derrita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 185 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 9 gr
  • Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 4 días. En freezer, hasta 2 meses (sin glaseado, para mejor textura).

