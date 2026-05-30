El secreto del pastel de zanahoria con glaseado bajo en grasa

El pastel de zanahoria saludable es un bizcochuelo húmedo, hecho con zanahoria rallada, harina de almendras y proteína, endulzado con stevia y cubierto con un glaseado suave de queso crema bajo en grasa. Aporta fibra, proteínas y un sabor especiado, sin renunciar a la textura tradicional.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada
- 1 taza de proteína en polvo sabor vainilla
- ½ taza de harina de almendras
- ½ taza de aceite de coco
- ½ taza de stevia granulada (o al gusto)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- ¼ cucharadita de clavo de olor en polvo
- 4 huevos
Para el glaseado:
- 1 taza de queso crema bajo en grasa
- ½ taza de crema de leche baja en grasa
- 2 medidas de proteína en polvo sabor vainilla
- ½ taza de stevia
Cómo hacer pastel de zanahoria saludable, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C y engrasar un molde para pastel o cupcakes con aceite de coco.
- Licuar el aceite de coco y la zanahoria hasta obtener un puré uniforme.
- Volcar la mezcla en un bol grande y agregar la proteína, la harina de almendras, la stevia, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la vainilla, el clavo de olor y los huevos. Mezclar bien hasta incorporar todo.
- Verter la preparación en el molde.
- Hornear durante 12 minutos (cupcakes) o hasta 25 minutos (pastel grande), o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. No sobrecocinar, así se mantiene húmedo y esponjoso.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.
- Para el glaseado, batir el queso crema, la crema de leche, la proteína en polvo y la stevia hasta lograr una mezcla suave. Llevar a la heladera.
- Cuando el bizcochuelo esté frío, untar el glaseado por encima y decorar con nueces o zanahoria rallada (opcional).
- El glaseado siempre debe colocarse con el pastel bien frío para que no se derrita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 185 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 13 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, hasta 4 días. En freezer, hasta 2 meses (sin glaseado, para mejor textura).
