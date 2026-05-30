¿Cuántos títulos ganó Billy Álvarez con Cruz Azul? Así fue su paso por la Máquina Celeste tras su fallecimiento

Su gestión incluyó campeonatos de Liga MX, Concachampions, Copa MX y otros trofeos que marcaron una época en el club.

La historia de Cruz Azul sufrió este sábado 30 de mayo, una de sus pérdidas más significativas con el fallecimiento de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez. El exdirigente cementero fue durante más de tres décadas una de las figuras más influyentes dentro de la institución, encabezando una gestión que estuvo marcada por éxitos deportivos, finales perdidas, críticas de la afición y una serie de controversias que terminaron por alejarlo del club.

Billy Álvarez asumió el control de la Cooperativa Cruz Azul y del equipo de futbol en 1988. Desde entonces se convirtió en uno de los presidentes con mayor permanencia en el balompié mexicano, manteniéndose en el cargo durante 32 años, hasta su salida en 2020.

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Tras conocerse su fallecimiento, aficionados recuerdan los éxitos deportivos que consiguió la institución durante su administración.

Durante ese periodo, Cruz Azul vivió momentos memorables. El más importante llegó en el Invierno 1997, cuando La Máquina conquistó el campeonato de Liga MX tras derrotar al León en una final que permanece grabada en la memoria de los aficionados celestes. Aquella corona representó el único título de liga conseguido durante la gestión de Álvarez, pese a que el club disputó varias finales en las décadas posteriores.

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Además de ese campeonato, la institución logró consolidarse como protagonista en otras competencias. Cruz Azul levantó tres títulos de Copa MX, tres campeonatos de la Liga de Campeones de la Concacaf y una Supercopa MX, incrementando el palmarés del equipo tanto a nivel nacional como internacional.

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Sin embargo, la etapa de Billy Álvarez también estuvo marcada por una larga sequía en la Liga MX que se extendió por más de dos décadas. Durante esos años, el club perdió varias finales que alimentaron la frustración de una afición acostumbrada históricamente a pelear por los primeros lugares.

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A pesar de los logros deportivos, el legado del exdirectivo quedó inevitablemente ligado a los problemas legales que enfrentó en sus últimos años. Tras abandonar la presidencia de Cruz Azul en 2020, comenzaron diversas investigaciones en su contra por presuntas irregularidades financieras relacionadas con la cooperativa.

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Las acusaciones derivaron en una orden de captura y posteriormente en su detención, situación que lo llevó a enfrentar procesos judiciales y permanecer en prisión. De esta manera, quien durante décadas fue una de las figuras más poderosas del futbol mexicano terminó sus últimos años lejos de los reflectores deportivos y bajo la sombra de los problemas legales que marcaron el tramo final de su vida.

Así fue la detención de "Billy" Álvarez, ex director de la Cooperativa Cruz Azul (Captura redes X )

Todos los títulos que ganó Cruz Azul durante la gestión de Billy Álvarez (1988-2020)

Liga MX

Invierno 1997

Copa MX

Copa México 1996-97

Clausura 2013

Apertura 2018

Liga de Campeones de Concacaf

1996

1997

2013-14

Supercopa MX

2019

Total de títulos oficiales ganados durante su gestión: 8

(SSPC)

Aunque será recordado por haber encabezado una de las etapas más largas en la historia de Cruz Azul y por la obtención de ocho campeonatos oficiales, la figura de Billy Álvarez también quedará asociada al escándalo que rodeó su salida de la institución, las investigaciones por presuntos delitos financieros y el hecho de haber terminado sus últimos años enfrentando a la justicia y en prisión, un desenlace que contrastó drásticamente con el poder que llegó a acumular dentro del futbol mexicano.

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