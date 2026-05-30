México

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

Las agencias de seguridad y dependencias financieras de EEUU aumentaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes

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Ilustración de un pulpo gris y violeta con el logo CDN en su cabeza, extendiéndose sobre el mapa del noreste de México, rodeando íconos de crimen organizado.
El Cártel del Noreste controla diversas actividades ilegales en estados del norte del país, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la extorsión.

Luego del debilitamiento operativo y financiero de los Cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira ahora al Cártel del Noreste.

Y es que desde que fue designado como una organización terrorista por Donald Trump, presidente del país vecino del norte en febrero de 2025, las agencias de seguridad y dependencias financieras estadounidenses aumentaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes, como los hermanos Miguel Ángel, Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z-42.

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El Cártel del Noreste es la sanguinaria escisión de Los Zetas, liderada por la familia Treviño Morales.

El Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a más de una docena de jefes de alto rango y socios del grupo criminal, entre los que se encuentran Abdón Federico Rodríguez García, Cucho, quien fuera el segundo al mando del Cártel del Noreste y encargado del tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.

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También se encuentran en esa lista Antonio Romero Sánchez, jefe de plaza en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como Franky Esqueda, encargado de las operaciones tácticas; Miguel Ángel de Anda Ledezma; Ricardo González Sauceda, lugarteniente de alto rango y brazo armado del Cártel del Noreste, respectivamente.

El pasado mes de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a dos casinos establecidos en Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas, que eran utilizados para lavar dinero por el Cártel del Noreste. También bloqueó los activos de Eduardo Javier Islas Valdez, Crosty, en ese país. Islas Valdez es encargado del tráfico de personas por la llamada frontera chica; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Z-40 y a Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos.

Hace unos días, en México, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a José Antonio Cortés Huerta en el estado de Nuevo León, quien fue identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y presuntamente vinculada con el aseguramiento de un buque con huachicol fiscal en el puerto de Tampico, en Tamaulipas.

El Cártel del Noreste, según la DEA, ha sido uno de los grupos criminales más violentos que ha operado en México, particularmente en la frontera de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con Estados Unidos. En esos lugares, este grupo criminal controla diversos delitos, como el tráfico de migrantes, armas, fentanilo, cristal, metanfetaminas, heroína, mariguana y cocaína, así como el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero y el robo de combustible.

Desde su creación, en 2012, el Cártel del Noreste ha consolidado su dominio en regiones del noreste del país y las autoridades de México y Estados Unidos le atribuyen diversos hechos de violencia como el ataque armado y con granadas al Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, para intimidar a los diplomáticos estadounidenses por la detención de un cabecilla del Cártel del Noreste.

En la actualidad, el Cártel del Noreste mantiene una alianza con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, y se disputa el control de la llamada frontera chica con el Cártel del Golfo y diversas células delictivas como los Zetas Vieja Escuela, Los Metros y Los Escorpiones.

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