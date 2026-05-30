Marco Antonio Almanza desmiente rumor de entrega a EEUU: es uno de los acusados por proteger a Los Chapitos

(Impresión de pantalla video)

Luego de que el pasado viernes corriera el rumor de que Marco Antonio Almanza, ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), había seguido el ejemplo de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega y se había entregado en Estados Unidos, el propio Almanza reapareció públicamente para desmentir la versión.

Por medio de un video que circula en redes sociales, grabado desde el Jardín Botánico de Culiacán mientras realizaba ejercicio, Almanza dice que el viernes había sido objeto de mucha desacreditación.

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“Buenos días, buenos días, feliz sábado, aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio, mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa, el día de ayer fui objeto de mucha desacreditación”, señala.

Expuso que el pasado martes había rendido una declaración ante medios de comunicación, con las cuales, señaló seguía firme, pero con la desacreditación que le venían dando otros medios, no estaba de acuerdo. Invitó a los medios a “que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación, feliz sábado”.

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