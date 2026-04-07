Los riñones y el café: cuántas tazas al día son seguras y qué precauciones deben tener las personas con hipertensión (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo de café despierta inquietudes entre quienes buscan proteger la salud renal.

Según el The Kidney & Hypertension Center, para la mayoría de los adultos sanos, el consumo moderado de café no representa un riesgo para los riñones, siempre que se controle la cantidad y los aditivos utilizados. La relación entre el café, la salud renal y la hipertensión varía según el contexto individual.

Cantidad recomendada: la moderación es la clave en el café

Distintas investigaciones y recomendaciones de organizaciones médicas, sostienen que entre una y tres tazas de café al día resultan seguras para la mayoría de las personas.

Superar esa cantidad, especialmente cuando el consumo diario supera las cuatro o cinco tazas, puede implicar riesgos, sobre todo en personas con antecedentes de hipertensión arterial o enfermedad renal crónica.

Cantidad recomendada: la moderación es la clave en el café (Foto: Infobae México IA)

La cafeína, principal estimulante presente en el café, puede inducir un incremento transitorio en la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Según el The Kidney & Hypertension Center, quienes ya presentan hipertensión deben consultar a su médico para definir la cantidad adecuada que pueden consumir sin afectar su tratamiento.

Café, potasio y función renal

El potasio cumple un papel esencial en la regulación muscular y nerviosa. Los riñones son responsables de controlar sus niveles en el organismo. El café negro contiene cantidades bajas de potasio, lo que permite su inclusión en la dieta diaria de la mayoría de los adultos sin restricciones médicas.

En personas con enfermedad renal avanzada, la situación cambia. El consumo elevado de café o la adición de ingredientes como leche, cremas o sustitutos vegetales ricos en potasio puede elevar los niveles de este mineral.

De acuerdo con el The Kidney & Hypertension Center, un exceso de potasio puede derivar en complicaciones cardíacas, por lo que se recomienda supervisión médica y un monitoreo constante.

Café, potasio y función renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la cafeína en la presión arterial

El efecto de la cafeína sobre la presión arterial depende de la sensibilidad individual y del consumo habitual. En quienes no consumen café regularmente, el aumento de la presión tras ingerir cafeína suele ser mayor, aunque transitorio. El The Kidney & Hypertension Center explica que la mayoría de estos efectos desaparecen en poco tiempo y no suelen provocar complicaciones permanentes.

Para personas diagnosticadas con hipertensión, la recomendación general consiste en limitar la cantidad de cafeína y espaciar el consumo de café. El objetivo es minimizar cualquier impacto sobre la presión arterial, siempre bajo la guía de un profesional de la salud.

Aditivos en el café: factores a considerar

El café en sí mismo no suele causar perjuicio a los riñones ni al corazón, pero los ingredientes añadidos pueden modificar su impacto en la salud. Entre los aditivos más frecuentes se encuentran:

Azúcares añadidos

Jarabes aromatizados

Cremas para café con alto contenido graso

Coberturas de crema batida

Saborizantes ricos en sodio, como el caramelo salado

Estos ingredientes pueden favorecer el aumento de peso, elevar la presión arterial y el colesterol y, en última instancia, afectar la función renal. Optar por café negro o agregar una pequeña cantidad de leche baja en grasa o una bebida vegetal sin azúcar es una alternativa más saludable.

Aditivos en el café: factores a considerar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación y café: desmontando el mito

Existe la creencia de que el café deshidrata, debido a su efecto diurético. Sin embargo, los especialistas del The Kidney & Hypertension Center aclaran que el consumo moderado de café no provoca deshidratación en la mayoría de las personas. Mantener una adecuada hidratación sigue siendo fundamental, sobre todo para prevenir cálculos renales y conservar una función renal óptima.

Grupos que deben extremar precauciones

No todas las personas pueden consumir café de manera despreocupada. Se señala los siguientes grupos de especial atención:

Personas con hipertensión arterial no controlada

Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada

Mujeres embarazadas

Para estos grupos, es imprescindible consultar con un profesional médico, ya que las necesidades y restricciones pueden variar considerablemente.

El consejo médico, siempre prioritario

Para la mayoría de los adultos sanos, el café puede formar parte de un estilo de vida saludable si se consume con moderación y sin aditivos excesivos. En cualquier caso, quienes padecen afecciones renales o hipertensión deben priorizar la consulta médica para establecer pautas individualizadas y seguras.

Grupos que deben extremar precauciones