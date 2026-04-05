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Qué tipo de café es bueno para el hígado por su efecto hepatoprotector y cuántas tazas al día se deben tomar

Las investigaciones han identificado que este hábito se asocia con menor riesgo de desarrollar daños hepáticos como cirrosis, fibrosis y enfermedad por hígado graso no alcohólico

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Qué tipo de café es bueno para el hígado por su efecto hepatoprotector y cuántas tazas al día se deben tomar (Infobae México/ Jovani Pérez)
Qué tipo de café es bueno para el hígado por su efecto hepatoprotector y cuántas tazas al día se deben tomar (Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo de al menos dos tazas de café al día podría ofrecer un efecto protector significativo sobre el hígado, según diversos estudios citados por la EASL The Journal of Hepatology y el New England Journal of Medicine. 

Las investigaciones han identificado que este hábito se asocia con menor riesgo de desarrollar daños hepáticos como cirrosis, fibrosis y enfermedad por hígado graso no alcohólico.

El café y su impacto en la salud hepática

El papel del café en la prevención de enfermedades del hígado ha sido analizado en profundidad por equipos científicos internacionales.

De acuerdo con la EASL The Journal of Hepatologypersonas que consumen entre dos y tres tazas diarias presentan menor grado de fibrosis hepática en comparación con quienes no beben esta infusión.

La fibrosis corresponde a la etapa inicial del daño hepático y se caracteriza por la formación de cicatrices internas que disminuyen el funcionamiento del órgano.

Las investigaciones han identificado que este hábito se asocia con menor riesgo de desarrollar daños hepáticos como cirrosis, fibrosis y enfermedad por hígado graso no alcohólico (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Las investigaciones han identificado que este hábito se asocia con menor riesgo de desarrollar daños hepáticos como cirrosis, fibrosis y enfermedad por hígado graso no alcohólico (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El New England Journal of Medicine reportó que el café interviene desde fases tempranas de la lesión hepática y sus efectos se extienden a etapas avanzadas. La cirrosis, consecuencia de una fibrosis prolongada, también avanza más lentamente en quienes incorporan café en su dieta diaria. Según los especialistas, el consumo habitual influye positivamente en la evolución y la gravedad de estas enfermedades.

Estudios y evidencia científica

En 2017, un estudio realizado en Países Bajos midió el nivel de cicatrización interna del hígado en diferentes grupos de pacientes. Los resultados, difundidos por la EASL The Journal of Hepatology, mostraron mejores indicadores en quienes tomaban más café. Otro análisis global, recogido por el New England Journal of Medicine, reveló que la protección se mantiene incluso en personas con antecedentes de hepatitis C o enfermedad hepática previa.

Entre los principales hallazgos destacados:

  • Beber dos o más tazas de café diarias reduce el riesgo de desarrollar cáncer de hígado.
  • El café retrasa la progresión de la fibrosis y la cirrosis.
  • Los beneficios se observan tanto en pacientes sanos como en quienes ya padecen enfermedades hepáticas.

¿Qué tipo de café es mejor para el hígado?

El efecto hepatoprotector se encuentra tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, aunque los estudios atribuyen mayor eficacia al primero por la presencia de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios asociados a la cafeína. Mayo Clinic señala que el consumo moderado de café en cualquiera de sus presentaciones puede contribuir a la protección frente a daños hepáticos, siempre que se eviten aditivos como azúcar o crema en exceso.

¿Qué tipo de café es mejor para el hígado? (Freepik)
¿Qué tipo de café es mejor para el hígado? (Freepik)

La recomendación general, recogida por la EASL The Journal of Hepatology, sugiere optar por café filtrado o preparado de manera tradicional, evitando versiones ultraprocesadas o con altos niveles de edulcorantes.

Café y prevención del hígado graso

El hígado graso no alcohólico representa una de las causas más frecuentes de daño hepático. La evidencia científica indica que el café ayuda a reducir la acumulación de grasa en el órgano y mejora los parámetros metabólicos en personas con sobrepeso y diabetes tipo 2.

El doctor John Griffith Jones, citado por el equipo científico portugués, explicó: “Las cantidades acumuladas más elevadas de metabolitos con y sin cafeína en la orina se asocian a una menor gravedad de la EHGNA en personas con sobrepeso y diabetes tipo 2”.

La protección es atribuida a la acción de antioxidantes y a la capacidad del café para modular enzimas involucradas en la inflamación y el metabolismo graso.

Límites y recomendaciones sobre el consumo de alcohol

El hígado enfrenta riesgos adicionales por la obesidad, el sedentarismo y especialmente el consumo excesivo de alcohol. Los expertos, citados por la EASL The Journal of Hepatology, recomiendan no superar dos cervezas, dos copas de vino o dos tragos de licor al día para evitar saturar la capacidad de metabolización hepática. Superar estos límites incrementa la producción de sustancias tóxicas y acelera la aparición de enfermedades graves.

Consideraciones médicas y controles periódicos

Aunque los beneficios del café son claros, los especialistas advierten que su consumo no reemplaza los controles médicos ni el seguimiento especializado en caso de enfermedades hepáticas. Las causas del daño hepático incluyen, además del alcohol y la dieta, factores genéticos, hepatitis virales y efectos de medicamentos.

La EASL The Journal of Hepatology y el New England Journal of Medicine subrayan la importancia de combinar el consumo responsable de café con una dieta equilibrada, control del peso, actividad física y supervisión médica regular.

Taza de cerámica beige con café con leche sobre un plato a juego y una cuchara en una mesa de madera. Una ventana borrosa se ve al fondo.
Una taza de café con leche sin decoración, servida en una taza de cerámica rústica sobre un plato a juego, con una cuchara al costado, reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen de recomendaciones

  • Beber entre dos y tres tazas de café al día favorece la protección del hígado.
  • El café con cafeína tiene un mayor efecto hepatoprotector, aunque el descafeinado también aporta beneficios.
  • El consumo debe ser moderado y sin exceso de azúcar o crema.
  • No superar dos bebidas alcohólicas al día para evitar daños adicionales.
  • Mantener controles médicos periódicos y adoptar un estilo de vida saludable.

El café, respaldado por la evidencia de medios como la EASL The Journal of Hepatology, el New England Journal of Medicine y Mayo Clinic, se consolida como un aliado en la prevención de enfermedades hepáticas, siempre en el marco de una alimentación y un cuidado integral del organismo.

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