Alfajores de maíz con mermelada de naranja: la receta regional más fácil y económica

Hay sabores que evocan la infancia y la cocina de abuela, pero pocos son tan originales y económicos como los alfajores de maíz con mermelada de naranja.
La textura arenosa, el perfume de la naranja y la simpleza de ingredientes hacen de este postre una auténtica joya, ideal para compartir.
Receta de alfajores de maíz con mermelada de naranja
Los alfajores de maíz con mermelada de naranja son tapitas tiernas y suaves hechas con semita y fécula de maíz, unidas por una generosa capa de mermelada de naranja y terminadas con coco rallado. Una combinación perfecta de sabor y economía.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Enfriado y armado: 10 minutos
Ingredientes
- 3 tazas de semita de maíz
- 3 tazas de fécula de maíz
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 3 cucharadas de miel
- 2 huevos
- 3 cucharadas de aceite de maíz
- 1 cucharada de vainilla natural
- Mermelada de naranja (cantidad necesaria)
- Coco rallado (opcional, para terminar)
Cómo hacer alfajores de maíz con mermelada de naranja, paso a paso
- Mezclar la semita de maíz, la fécula y el bicarbonato en un bol grande.
- Hacer un hueco en el centro y agregar la miel, los huevos, el aceite y la vainilla.
- Unir bien los ingredientes hasta formar una masa que se pueda estirar; agregar un poco de agua si hace falta.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar las tapas del tamaño deseado.
- Colocar las tapas en una asadera apenas aceitada y hornear a 180°C por 10 minutos. No sobrecocinar, deben quedar tiernas.
- Dejar enfriar sin sacar de la asadera.
- Una vez frías, untar una tapa con abundante mermelada de naranja y cubrir con otra.
- Pasar los bordes por coco rallado (opcional) para dar un toque más vistoso y sabroso.
- Guardar al menos 1 hora antes de consumir, así se asientan los sabores y la humedad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
8 alfajores grandes (o 12 chicos).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 185 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente. En heladera, 1 semana. No se recomienda congelador: la textura se vuelve más seca.
