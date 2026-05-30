México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
Google icon
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:13 horas de este 30 de mayo a 190 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 10 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 18.647 grados de latitud y -106.26 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información comunicada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

De igual manera es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, destaca el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sugiere no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un movimiento sísmico, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Movimientos sísmicos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

Un grupo de hombres armados abrió fuego contra los asistentes a una reunión en Salamanca, Guanajuato. Cuatro personas murieron, tres resultaron heridas y un hombre fue privado de la libertad

Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

El futbolito estilo prehispánico más original rumbo al Mundial 2026 que conmemora el ancestral juego de pelota

La pieza, un futbolito tallado completamente a mano e inspirado en dioses mayas y mexicas, requirió cerca de seis meses de trabajo y destacó entre más de 900 obras participantes de todo México

El futbolito estilo prehispánico más original rumbo al Mundial 2026 que conmemora el ancestral juego de pelota

El secreto del pastel de zanahoria con glaseado bajo en grasa

Te decimos la receta para que prepares este psotre desde casa

El secreto del pastel de zanahoria con glaseado bajo en grasa

INAPAM no dará un pago extra HOY 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

Aunque en redes sociales circula información sobre un supuesto depósito extraordinario para adultos mayores con credencial del INAPAM, la realidad es distinta

INAPAM no dará un pago extra HOY 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

Sigue el minuto a minuto con alineaciones, incidencias y las mejores acciones de la gran final

Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

Carlos Félix, operador clave de Los Chapitos, busca reducir condena en EU tras declararse culpable

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Marco Antonio Almanza desmiente rumor de entrega a EEUU: es uno de los acusados por proteger a Los Chapitos

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

ENTRETENIMIENTO

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

El detalle histórico que estaría deteniendo la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

DEPORTES

El futbolito estilo prehispánico más original rumbo al Mundial 2026 que conmemora el ancestral juego de pelota

El futbolito estilo prehispánico más original rumbo al Mundial 2026 que conmemora el ancestral juego de pelota

De ganar el premio Puskas a ser campeón de Europa: él es Erik Lamela, nuevo auxiliar de Almeyda en Monterrey

Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

Matías Almeyda reconoce el cariño que aún siente por Chivas

Muere Billy Álvarez, polémico expresidente de Cruz Azul