Habilitan servicio directo del Tren Ligero de Tasqueña a Estadio Azteca por partido México vs Portugal

Servicio directo del Tren Ligero de Tasqueña al Estadio Azteca por partido México vs Portugal (Secretaría de Movilidad)

Con motivo de la alta afluencia prevista este sábado en el Estadio Azteca, autoridades de la gobierno de la Ciudad de México informaron sobre ajustes operativos en el servicio del Tren Ligero, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes y garantizar un traslado ordenado.

De acuerdo con la información oficial, a partir de las 15:00 horas se habilitará un servicio directo desde la terminal de Tasqueña hacia el estadio de la Ciudad de México, uno de los recintos deportivos más importantes del país.

Esta medida busca agilizar el flujo de usuarios que se trasladarán para presenciar el evento programado durante la tarde-noche.

Servicio habitual de Tasqueña a Xochimilco

Una segunda ruta de Tasqueña a Xochimilco de 06:00 a 23:30 horas sin hacer parada en el Estadio Azteca (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM(

Las autoridades detallaron que el servicio habitual en la ruta que conecta Tasqueña con Xochimilco operará en su horario regular, de 06:00 a 23:30 horas. Sin embargo, durante ese periodo, la estación Estadio Azteca permanecerá sin ascenso ni descenso de pasajeros en el servicio ordinario, como parte del dispositivo logístico implementado para atender la demanda extraordinaria.

El ajuste forma parte de un operativo integral que contempla acciones coordinadas entre diversas dependencias capitalinas, con el propósito de evitar saturaciones, mejorar la seguridad de los usuarios y optimizar los tiempos de traslado. Asimismo, se busca prevenir incidentes derivados de la concentración masiva de personas en inmediaciones del estadio.

El Tren Ligero es uno de los principales medios de transporte para quienes se dirigen al sur de la capital, por lo que su operación estratégica resulta clave en eventos de gran magnitud. En este contexto, el servicio especial permitirá reducir la presión en otros sistemas de movilidad, como autobuses y vehículos particulares.

Salir con tiempo para tener llegada sin problemas

El Tren Ligero de Tasqueña al Estadio Azteca empezará a las 15 horas (X/ @STECDMX)

Autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, salir con anticipación y seguir las indicaciones del personal operativo en estaciones y unidades. También recomendaron considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización en el servicio.

Además, se recordó a los usuarios respetar las medidas de seguridad y convivencia dentro de las instalaciones del transporte público, con el fin de garantizar una experiencia ordenada para todos los pasajeros.

Este tipo de operativos se ha vuelto recurrente en eventos de cara al Mundial que se celebrará en esta ciudad en próximos meses, donde la movilidad representa uno de los principales retos logísticos para las autoridades. La implementación de servicios directos y ajustes en rutas busca responder a estas necesidades y mejorar la experiencia de los asistentes.