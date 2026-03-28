Terminal Tasqueña del Tren Ligero vuelve a operar por el partido México vs Portugal

La integración de nuevas unidades y un operativo especial de transporte facilitarán el acceso al Estadio Azteca a todos los asistentes. Crédito: Cuartoscuro.

Los ciudadanos de la Ciudad de México se despertaron con una buena nueva tras recibir el anuncio de la reactivación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero este sábado 28 de marzo.

Tras ocho meses de cierre por remodelaciones, la estación retomará funciones para facilitar el traslado de miles de aficionados al partido México vs Portugal en el Estadio Azteca, así como para quienes se dirigen a Xochimilco.

El operativo especial de transporte público en la Ciudad de México prevé trayectos ágiles y seguros para miles de aficionados al partido México vs Portugal. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La estrategia contempla nuevos trenes acoplados, rutas directas y ampliación de horarios en distintos sistemas de transporte público. El objetivo: garantizar trayectos ágiles y seguros en una jornada de alta demanda, marcada por la reinauguración del estadio y la cercanía del Mundial 2026.

Más capacidad y rutas directas para el regreso de Tasqueña

La reapertura de Tasqueña representa una mejora significativa para los usuarios del Tren Ligero. Por primera vez, el servicio opera con la modalidad de trenes acoplados, duplicando la capacidad de traslado para responder a la demanda del evento deportivo y de la movilidad cotidiana.

Desde las 15:00 horas habrá servicio directo de Tasqueña al Estadio Banorte .

El trayecto regular Tasqueña–Xochimilco opera de 6:00 a 23:30 horas , sin ascenso ni descenso en la estación Estadio Azteca durante el operativo especial.

Dos trenes nuevos , parte de una flota de 17 unidades recientemente adquiridas, comienzan operaciones formales para este evento.

El nuevo esquema permite movilizar hasta 750 usuarios por viaje, frente a los 375 habituales.

Así son las nuevas unidades del Tren Ligero provenientes de China (X/ @STECDMX)

En este sentido, la reactivación no sólo agiliza el traslado de aficionados, también beneficia a los habitantes del sur de la ciudad.

Operativo especial: trolebús, Metro y rutas desde toda la ciudad

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un esquema de transporte público reforzado para la jornada. Los asistentes al partido cuentan con opciones de traslado directo desde distintos puntos estratégicos.

Ocho rutas de Trolebús y RTP parten de lugares como Plaza Carso, Chapultepec, Reforma, Bellas Artes, Metro CU, Estadio CU, Taxqueña y Perisur, con descenso en Santo Tomás/Santa Úrsula.

El servicio inicia a las 15:00 horas y está diseñado para conectar eficientemente con el Estadio Banorte .

El Metro y el Metrobús amplían su horario hasta la 1:00 de la mañana del domingo , con últimas salidas a las 00:30.

Se habilitan zonas seguras para taxis en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa.

Ocho rutas de Trolebús y RTP conectan puntos estratégicos como Plaza Carso, Chapultepec y Metro CU con el Estadio Banorte. (X/ @STECDMX)

Este despliegue busca que la movilidad no sea un obstáculo para disfrutar del evento y facilita el regreso de los asistentes a cualquier punto de la ciudad.

Movilidad planificada y acceso restringido al estadio

El dispositivo de movilidad prioriza el uso del transporte público y el acceso peatonal al estadio. Durante el evento, el acceso vehicular al Estadio Banorte estará restringido, permitiéndose sólo el ingreso de residentes con tarjetón, unidades de emergencia y servicios de seguridad.

Por estos motivos, las autoridades recomendaron a los asistentes planificar su ruta con anticipación y tener en cuenta que el ingreso final será únicamente a pie.

La terminal Tasqueña del Tren Ligero reabre tras ocho meses de remodelación para facilitar el acceso a la reinauguración del Estadio Azteca. (Foto: X/@STECDMX)

Así, el sistema de trenes acoplados, junto con las rutas especiales y el horario extendido, busca evitar aglomeraciones y garantizar trayectos seguros.