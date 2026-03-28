Servicio especial de trolebús para el partido México vs Portugal: estas son las rutas para llegar al Estadio Ciudad de México

Autoridades de la CDMX podrán rutas de trolebús para que aficionados puedan llegar al partido México-Portugal (Crédito: Cuartoscuro)

Este sábado 28 de marzo, la Ciudad de México ofrecerá un servicio especial de trolebús para los asistentes al partido México vs Portugal.

Todas las rutas especiales comenzarán a transportar a los aficionados a partir de las 15 horas, por lo cual deberán tomar sus precauciones.

El Circuito Estadio Olímpico Universitario partirá desde la Terminal L7 Trolebús y tendrá como punto de descenso Santo Tomás / Sta. Úrsula.

El trayecto tiene una duración estimada de 75 minutos y cubre una distancia de 13.58 kilómetros.

Se dispondrán 10 unidades en ruta, con un intervalo de salida de 7.5 minutos.

El servicio ofrecerá conexión con la Línea 1 de Metrobús del Sistema de Movilidad Integrada, facilitando el acceso desde otras zonas de la ciudad.

Circuito Bellas Artes: conexión directa del centro histórico al estadio

Trolebús rutas partido México-Portugal CDMX (@STECDMX/X)

El Circuito Bellas Artes saldrá de la esquina de Valerio Trujano y Avenida Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México, y finalizará en Santo Tomás / Sta. Úrsula.

El tiempo estimado de recorrido es de 160 minutos, abarcando 32.56 kilómetros. Para este circuito, se asignarán 20 unidades con un intervalo de salida de 8 minutos.

Esta ruta conecta con las Líneas 2 y 8 del STC Metro, así como con la Línea 1 del Trolebús STE y la Línea 4 de Metrobús, permitiendo el desplazamiento desde el corazón de la capital hacia el sur.

Circuito Polanco: servicio desde la zona norte y poniente de la ciudad

Trolebús rutas partido México-Portugal CDMX (@STECDMX/X)

Para quienes se trasladen desde la zona de Polanco, el punto de ascenso será Plaza Carso. El descenso se ubicará en Santo Tomás / Sta. Úrsula.

El recorrido tiene una duración aproximada de 170 minutos y cubre 43.21 kilómetros. Habrá 20 unidades disponibles, con un intervalo de 8.5 minutos.

Esta línea busca facilitar la movilización desde una de las zonas comerciales y residenciales más importantes de la ciudad. Esta ruta se conecta con la Línea 7 del STC Metro, lo que amplía la cobertura y accesibilidad para los usuarios.

Circuito Reforma: alternativa para usuarios del corredor turístico y financiero

Trolebús rutas partido México-Portugal CDMX (@STECDMX/X)

El Circuito Reforma partirá de la Glorieta del Ángel de la Independencia y llegará a Santo Tomás / Sta. Úrsula.

El trayecto tiene una duración de 165 minutos y una longitud de 36.6 kilómetros. El servicio contará con 20 unidades que circularán cada 8.5 minutos.

Los usuarios podrán conectar con la Línea 1 del STC Metro y la Línea 7 de Metrobús.

Al finalizar el evento, los trolebuses retornarán a la Glorieta de Insurgentes por motivo del paseo ciclista nocturno, lo que permitirá una mejor dispersión de los asistentes y mayor seguridad vial.

Opciones de movilidad, intervalos y conexiones para los asistentes

El trolebús tendrá el apoyo de Metrob{us y Metro para transportar a los aficioandos (CUARTOSCURO)

Las cuatro rutas de trolebús forman parte de un operativo especial para facilitar el acceso al Estadio Ciudad de México durante el partido entre México vs Portugal.

El servicio está integrado con las principales líneas del Metro, Metrobús y Trolebús, permitiendo múltiples alternativas de traslado desde diferentes puntos de la ciudad.

Los intervalos de paso varían entre 7.5 y 8.5 minutos, y la cantidad de unidades asignadas garantiza mayor frecuencia y capacidad para los usuarios.

Recomendaciones para el uso del servicio especial de trolebús

Las autoridades de la Ciudad de México recomiendan a los asistentes planificar su trayecto con anticipación, considerando los tiempos de recorrido y los puntos de ascenso y descenso.

Se sugiere aprovechar las conexiones con el Sistema de Movilidad Integrada para reducir tiempos de traslado y evitar contratiempos.

El operativo busca promover el uso del transporte público y reducir la congestión vehicular en las inmediaciones del estadio, contribuyendo a una mejor experiencia para los aficionados y visitantes.