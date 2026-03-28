Calles cerradas y alternativas viales en el Estadio Ciudad de México por partido México vs Portugal

Calles y avenida cerradas alrededor del Estadio Banorte para el partido México-Portugal (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Este día, autoridades de la Ciudad de México junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementan un operativo vial especial en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México debido a la realización de un partido México vs Portugal.

Las autoridades han informado que se cerrarán varias vialidades principales alrededor del estadio Ciudad de México, lo que impactará la movilidad en la zona sur de la capital.

De acuerdo con la información oficial del gobierno de la CDMX, se restringirá el acceso vehicular en los puntos más cercanos al estadio durante este día.

Vialidades afectadas

Cierre vial Calz. de Tlalpan CDMX @OVIALCDMX

Norte: Avenida Santa Úrsula. Poniente: Avenida del Imán y Gran Sur. Sur: Circuito Azteca y lateral de Anillo Periférico. Oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres.

La SSC precisó que estos cierres buscan garantizar la seguridad de los asistentes y optimizar el flujo peatonal hacia el recinto deportivo.

El operativo se mantendrá durante todo el evento y hasta que las condiciones de afluencia así lo exijan.

Alternativas viales sugeridas por autoridades

Las autoridades han recomendado a la población utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Las opciones viables para circular cerca del Estadio Ciudad de México son:

Norte: Avenida División del Norte. Poniente: Avenida Aztecas. Sur: Anillo Periférico utilizando los carriles centrales. Oriente: Avenida División del Norte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a los automovilistas a seguir las indicaciones de los elementos de tránsito y a planear con anticipación sus trayectos.

Según el comunicado, el uso de alternativas permitirá reducir tiempos de traslado frente a los cierres implementados.

Avenidas cerradas sur Estadio Banorte CDMX (@OVIALCDMX/X)

Medidas de seguridad y recomendaciones para asistentes

El Gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto un punto de encuentro para el público en la zona señalada del mapa oficial, con el objetivo de agilizar la llegada y salida de los asistentes. La zona estará vigilada por elementos de la SSC y personal de apoyo logístico.

Para quienes planean asistir al partido, se recomienda:

Anticipar la salida y considerar los cierres viales en la planeación del trayecto.Utilizar transporte público siempre que sea posible, ya que varias rutas de acceso vehicular estarán bloqueadas.Atender las señales y recomendaciones del personal de tránsito.Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en redes sociales, donde se actualizan las condiciones del tránsito en tiempo real.

Impacto en la movilidad y contexto del evento

El por el aprtido será en vías como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan (@OVIALCDMX/X)

La realización del partido en el Estadio Ciudad de México genera una concentración masiva de personas y vehículos en la zona sur de la capital. Por esta razón, el cierre de vías como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan suele provocar congestión y retrasos en los alrededores.

La SSC destacó que el dispositivo vial busca evitar incidentes y garantizar un acceso seguro para los asistentes. La coordinación entre las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México forma parte de la estrategia para eventos deportivos de alta convocatoria en la ciudad.

Las autoridades recordaron que los detalles del operativo están sujetos a cambios según las condiciones del evento y la afluencia registrada.

Para obtener información en tiempo real, los ciudadanos pueden consultar las cuentas oficiales de la SSC CDMX en redes sociales, así como los canales del Gobierno de la Ciudad de México.

Para dudas o reportes sobre movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición sus líneas de atención y plataformas digitales. El objetivo es mantener informada a la población y mitigar el impacto de los cierres viales durante la jornada futbolística.

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